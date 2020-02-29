Abdülkadir Ömür 183 gün sonra sahalara döndü

Trabzonspor'da 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, 183 günlük aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında formasına kavuştu. Genç yıldız, 88'inci dakikada kaptan Sosa'nın yerine oyuna dahil oldu.

AMİNU UMAR DEVAM EDEMEDİ

Çaykur Rizespor'da Amuni Umar 62'nci dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sedye ile sahadan çıkan Amuni Umar'ın yerine 65'inci dakikada Tunay Torun oyuna dahil oldu.