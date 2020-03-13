Abdülkadir Ömür: Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyacağım

Sezon başında menisküs ameliyatı olan ve yaklaşık 5 buçuk ay sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, yeniden sahalara geri döndü. Genç oyuncu Yeni Malatyaspor karşısında uzun zaman sonra ilk 11'de forma giydi.

Abdülkadir Ömür bu sezon şampiyonluğa ulaşacaklarını ve bu şampiyonlukta kendi payının çok yüksek olacağını belirtti. Ömür, "Rahmetli Naim, elleriyle dünyayı ayağa kaldırmıştı. Ben de eskisinden çok daha güçlü herkesin tahmininden çok daha erken sahalara geri dönüp, elimden gelenin en iyisini yaparak Trabzonspırumu ayağa kaldıracağım" dediği ortaya çıktı.

Abdülkadir Ömür ligin bitimine 10 hafta kala beklenenden daha erken sahalara geri dönüp Trabzonspor'un rotasyonuna dahil oldu. Genç oyuncu 5 ay sonra ilk kez Çaykur Rizespor maçında oyuna dahil olmuştu.