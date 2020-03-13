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HaberlerTrabzonspor Haberleri Abdülkadir Ömür: Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyanların yanında yerimi alacağım
13.03.2020 - 11:05 |

Abdülkadir Ömür: Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyanların yanında yerimi alacağım

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı sonrasında yaptığı açıklamalar ortaya çıktı.

Abdülkadir Ömür: Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyanların yanında yerimi alacağım
AKSAL YAVZ

Sezon başında menisküs ameliyatı olan ve yaklaşık 5 buçuk ay sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, yeniden sahalara geri döndü. Genç oyuncu Yeni Malatyaspor karşısında uzun zaman sonra ilk 11'de forma giydi.

Abdülkadir Ömür bu sezon şampiyonluğa ulaşacaklarını ve bu şampiyonlukta kendi payının çok yüksek olacağını belirtti. Ömür sakatlığından sonra Eylül ayında ailesinin, yakınlarının ve Trabzonspor taraftarını duygulandıran sözler söyledi. Ömür'ün "Rahmetli Naim, elleriyle dünyayı ayağa kaldırmıştı. Ben de eskisinden çok daha güçlü herkesin tahmininden çok daha erken sahalara geri dönüp, elimden gelenin en iyisini yaparak Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyanların başında yerimi alacağım" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte formasına kavuşan genç yıldız soyunma odasında da arkadaşlarını motive eden sözler kullandı. Abdülkadir Ömür'ün bu hırsı dikkatlerden kaçmadı.

Abdülkadir Ömür ligin bitimine 10 hafta kala beklenenden daha erken sahalara geri dönüp Trabzonspor'un rotasyonuna dahil oldu. Genç oyuncu 5 ay sonra ilk kez Çaykur Rizespor maçında oyuna dahil olmuştu.

Abdülkadir Ömür: Trabzonsporu şampiyonluğa taşıyanların yanında yerimi alacağım

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