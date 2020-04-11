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11.04.2020 - 11:07 |

Abdülkadir Ömür'den imalı paylaşım

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkaldir Ömür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 31 ilde iki günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından bazı yerlerde yaşanan gerginlik ve kavgalara parmak bastı.

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür, Instagram hesabından hesabından imalı bir paylaşım yaptı.

Milli futbolcu, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınına tedbir amacıyla 31 ilde iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından bazı yerlerde yaşanan gerginlik ve kavgalara göndermede bulundu.

A Milli oyuncu, yaptığı paylaşımda "Kur'an'ın iki kapağı arasındakileri defalarca okudum. 90 yerde Allah'ın rızka kefil olduğunu, tek bir yerde ise şeytanın insanı fakirlikle korkutacağını gördüm. Ne yazık ki insanlar, Rabbinin 90 yerdeki vaadini unutup şeytanın bir yalanına kanıyor! - Hasan Basri Hazretleri" ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömürden imalı paylaşım

Abdülkadir Ömürden imalı paylaşım

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