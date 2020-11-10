Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Abdülkadir Ömür'ün geri dönüş tarihi belli oldu
10.11.2020 - 10:31 | | Sabah

Abdülkadir Ömür'ün geri dönüş tarihi belli oldu

Abdülkadir Ömür'ün sakatlığının beklenildiğinden iyi çıkması sonucu gelişmeler de belli oldu.

Abdülkadir Ömür'ün geri dönüş tarihi belli oldu
ABONE OL

Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sol dizinden sakatlanan ve MR sonucuna göre esneme meydana geldiği tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı.

Oyuncunun milli aradan sonraki ilk maça yetiştirilmesine çalışılacak. Sakatlandığında ameliyat olduğu dizinde şiddetli ağrı hisseden ve oldukça korkan Abdülkadir Ömür'ün sakatlığının beklenildiğinden iyi çıkması sonucu oyuncu rahat bir nefes aldı.

Tedaviye olumlu yanıt vermesi durumunda 10 gün içerisinde takımla antrenman yapabilecek seviyeye gelebileceği öğrenildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mesut Özil bombası! Fenerbahçe derken Süper Lig'deki yeni adresi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de flaş kadro dışı kararı! Erol Bulut biletini kesti...

Abdülkadir Ömürün geri dönüş tarihi belli oldu

Abdülkadir Ömür Sahalara Dönmek İçin Hazırlanıyor

LA LIGA 9. hafta maç özetleri!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Formula 1'de İstanbul Park'ın rekorları Juan Pablo Montoya'ya ait
    Formula 1'de İstanbul Park'ın rekorları Juan Pablo Montoya'ya ait
  2. Şenol Güneş, A Milli Takım'la 68. maçında
    Şenol Güneş, A Milli Takım'la 68. maçında
  3. Galatasaray'ın konuğu Bakken Bears
    Galatasaray'ın konuğu Bakken Bears
  4. Vural'dan itiraf...
    Vural'dan itiraf...
  5. Abdülkadir Ömür'ün geri dönüş tarihi belli oldu
    Abdülkadir Ömür'ün geri dönüş tarihi belli oldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bahçeşehir Koleji-Unics Kazan maçı canlı bahisle Misli.com'da

Bahçeşehir Koleji-Unics Kazan maçı canlı bahisle Misli.com'da

Spor camiasından "Atatürk" mesajları

Spor camiasından "Atatürk" mesajları

Son Dakika | İşte Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi

Son Dakika | İşte Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın son şansı

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın son şansı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet