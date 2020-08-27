Abdulkadir Parmak: İnşallah milli takıma giderim

Bordo-mavililerin 25 yaşındaki futbolcusu Abdulkadir Parmak, yeni sezon öncesi kulübün medya merkezine açıklamalarda bulundu. Geçen sezonu değerlendiren Abdulkadir, "Geçen sezon elimize çok büyük bir fırsat geçti. İki kupayı da alabileceğimiz bir sezondu. Bence yine de başarılı bir sezon geçirdik. Bir önceki sezonu dördüncü olarak bitirmiştik, geçtiğimiz sezon da ikinci olduk. Çok rahat lider olabilirdik ama olmadı. Yine de bir kupa kazandık" dedi.

EVLİLİK TAVSİYESİ

Yakın bir zamanda dünyaevine giren futbolcu, "Evlilik çok güzel, tüm genç arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Benim için çok bir şey değişmedi. Gayet mutluyum. Saçlarımı kestirdiğim için biraz değişmiş gözükebilirim. Aslında sıcaktan bunaldığım için kestirdim. Çok da fazla bir değişiklik yok hayatımda. Olgunluk bakımından üçüncü sezonumu geçiriyorum. Neşeli bir insanım aslında ama değişmiş olarak gözüküyorsam onun da çok farkında değilim" diye konuştu.

"EDDIE NEWTON'IN TÜM OYUNCULARLA İLİŞKİSİ ÇOK İYİ"

İngiliz teknik direktör Eddie Newton ile takımın ilişkisinin çok iyi olduğunu dile getiren Abdulkadir Parmak, "Teknik direktörümüz Eddie Newton geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza dahil oldu. Kendisiyle her zaman ilişkimiz çok iyiydi. Tüm oyuncularla da ilişkisi çok iyi. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bana da pandemi sürecinde ve sonrasında çok katkısı oldu. Her maçtan önce ve maçlardan sonra birlikte analizler yaptık. Benim için çok iyi oldu, inşallah bu sene de öyle olur. Bu seneki hedefimiz iki kupayı birden almak. Çok iyi çalışıyoruz, kamp da çok iyi geçiyor. İnşallah hedefimize ulaşırız" şeklinde konuştu.

"BİR AİLE GİBİYİZ"

Takımda iyi bir hava olduğunu anlatan Abdulkadir, "Geçen sezon çok maç oynamıştık. Bu sene Süper Lig'e yeni takımlar dahil edildi ve yine çok maç oynayacağız. Ben, bizim bu süreci çok kolay atlatacağımızı düşünüyorum. İyi çalıştığımız sürece, maçlara iyi hazırlandığımız sürece bir problem yaşamayız. Yeni gelen oyuncular da inşallah Trabzonspor'da çok başarılı sezonlar geçirirler. Trabzonspor'a her yıl çok iyi oyuncular geliyor. Bizim takımda öyle bir aile duygusu var ki yeni gelen oyuncuların hiç yabancılık çekeceğini düşünmüyorum. Zaten hepsine yardımcı oluyoruz. Yerli olarak görevimiz, dışarıdan gelen oyunculara elimizden geldiği kadar yardımcı olabilmek. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz diğer oyuncularla. Umarım onlar da bir an önce adaptasyon sürecini aşarak Trabzonspor'da çok başarılı sezonlar geçirirler" dedi.

"İŞİM; ÇALIŞMAK, SAHADA HER ŞEYİMİ VEREBİLMEK"

"Ben kendimi geliştirmeye odaklandım, hep kendimi geliştirmeye çalışıyorum" diye sözlerini sürdüren bordo-mavili futbolcu, "Çalışkan bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. İşim benim; çalışmak, sahada her şeyimi verebilmek. Ben bana verilen görevinin en iyisini yapmaya ve en iyi futbolumu sahaya koymaya çalışıyorum. İnşallah bundan sonra da daha başarılı olurum. Çok fazla bir baskı oluşturmuyor bende bu durum, işimi yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"ONLARSIZ BİR TRABZONSPOR İSTEMİYORUM"

Transfer teklifi almanın bir futbolcu için gurur verici olduğunu kaydeden Abdulkadir Parmak, "İyi bir sezon geçirirsem, takım halinde de başarılı bir sezon geçirirsek mutlaka bana da transfer teklifi gelir. Diğer arkadaşlarım adına çok mutluyum, çok gururluyum. Büyük kulüplerden tekliflerin gelmesi bizi gururlandırıyor. İnşallah en iyi seviyelere gelirler. Daha büyük paralara, daha büyük kulüplere giderler. Benim gönlüm tabii ki burada kalmalarından yana. Çok iyi bir ortamımız var, çok faydalılar. Onlarsız bir Trabzonspor illaki olacak ama ben istemiyorum öyle bir Trabzonspor" dedi.

"İNŞALLAH MİLLİ TAKIMA GİDERİM"

Takım ve kendi hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Abdulkadir, şunları söyledi:

"Bu sezon öncelikle kulübümüzde çok büyük başarılar kazanmak istiyoruz. Önümüzde iki kupa var, ikisini de kazanmak istiyoruz. Benim öncelikli hedefim Trabzonspor'a en iyi şekilde hizmet vermek. Tabii ki milli takım da çok önemli. İnşallah milli takıma da giderim. İyi bir sezon geçirirsem zaten seçileceğimi düşünüyorum. Avrupa hedefi herkesin vardır ama ben biraz yaştan sıkıntı yaşıyorum. 26 yaşındayım ama yaşımın geçtiğini düşünüyorum. Benim için şu anda en büyük hedef Trabzonspor'da iki kupayı da kazanmak."

"ÇEKİNCEMİZ YOK"

İyi işler yapacaklarına inandığını vurgulayan Abdulkadir Parmak, "Bu sezon Süper Lig'de 21 takım olduk. Kulüpler çok güçlü ve iyi, kaliteli oyuncuları kadrolarına katıyorlar. Ben çok fazla bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Geçtiğimiz yıl da böyleydi, çok iyi oyuncular aldılar ama biz kendimiz olduğumuz sürece başarılı oluruz. Trabzonspor her zaman iyi bir takım. Çok çalışıp çok iyi işler yapacağız. Kulüplerden hiçbir çekincemiz yok, biz Trabzonspor'uz. Çok fazla sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" diye konuştu.

"TARAFTARSIZ MAÇLARDA ÇOK SIKINTI YAŞADIK"

Koronavirüs sürecinin etkileri için ise Abdulkadir, "Taraftarsız maçlarda çok sıkıntı yaşadık. Özellikle iç saha maçlarımızda taraftarımızdan çok büyük güç alıyorduk. Onlar bizim itici gücümüz. Hatta iç sahada kaybettiğimiz puanları taraftarlarımızın olduğu şartlarda oynasaydık büyük ihtimalle kazanacaktık. Taraftarımızın tribünde olmaması bizi büyük oranda etkiledi. Aynı şekilde deplasmanda da çok etkilendik, her deplasmanda taraftarımız var. Onların da yokluğu hissettik ama özellikle iç sahada taraftarımızın olmamasından çok etkilendik" diyerek sözlerini noktaladı.





