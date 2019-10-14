Abdülkadir Parmak kontrol edilecek

Sakatlığı nedeniyle A Milli Takımı’ndan çıkarılan Abdülkadir Parmak’ın durumunun bugün yapılacak tetkiklerde netlik kazanacağı ifade edildi.

Milli takım doktorlarıyla yapılan görüşmede oyuncunun sadece ağrısının bulunduğunu öğrendiklerini dile getiren Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, “Tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı. Kendisini kontrol edeceğiz. Gaziantep maçında oynayıp oynamayacağı bundan sonra belli olacak” dedi.

Geç gelince izin yapmadı

Trabzonspor’da takıma verilen 4 günlük izin sırasında İngiltere’ye giden ancak iki gün geç gelen Daniel Sturridge dün arkadaşları izin yapmasına rağmen çalıştı. Bordo-mavililer dünü tatil yaparak geçirirken, Sturridge ise teknik direktör Ünal Karaman’ın verdiği rapor doğrultusunda bireysel çalıştı. Tecrübeli golcü bugün de takım arkadaşlarına katılacak.