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HaberlerTrabzonspor Haberleri Abdulkadir Parmak: "Rüyamda görmüştüm"
04.10.2019 - 00:43 | | Skorer

Abdulkadir Parmak: "Rüyamda görmüştüm"

UEFA Avrupa Ligi'nde Basel ile evinde 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Abdulkadair Parmak açıklamalarda bulundu.

Abdulkadir Parmak: "Rüyamda görmüştüm"
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UEFA Avrupa Ligi'nde Basel ile evinde 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da gecenin golcülerinden Abdulkadair Parmak açıklamalarda bulundu.

"Rüyamda görmüştüm gol attığımı"
Frikikten jeneriklik bir gol atan Abdulkadair Parmak, "Sturridge frikikte ben kullanayım istedi ama ben kendime inanıyordum, rüyamda görmüştüm gol attığımı. O da sağ olsun verdi topu, gol oldu." dedi.

"Bazen alt yapıdan oyuncular oynayacak"
"Bugün farklı bir kadroyla çıktık fakat bunun bizi etkilememesi lazım. Herkes oynayacak zamanı geldiğinde herkes dinlenecek. Bazen alt yapıdan oyuncular oynayacak. Bugün Sturridge hazır olmamasına rağmen iyi oynadı, onu da tebrik ediyorum." 

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