Abdulkadir Parmak'tan kırmızı ve penaltı tepkisi!

Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 kaybeden Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak açıklamalarda bulundu.

" Bu kadar basit penaltı olmamalı"

"Önümüzde çok hafta var, maça çok iyi başlamıştık, topun hakimiyeti bizdeydi. Şans golü oldu, arkadaşımızın kafasına çarptı. İkinci yarı iyi başladık ama erken gelen kırmızı ve penaltı oldu. Bu kadar basit penaltı olmamalı, daha ilk haftadan konuşmamalıyız."

"Hakemler biraz daha dikkatli olmalılar, ilk haftadan böyle şeyleri konuşarak başlamak acı verici."