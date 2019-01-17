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17.01.2019 - 11:12 | | İHA

Abdullah Avcı 2024'e kadar Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı'nun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Abdullah Avcı 2024'e kadar Medipol Başakşehir'de
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Medipol Başakşehir kulübünden yapılan açıklamaya göre Abdullah Avcı için yarın saat 11.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla imza töreni düzenlenecek.

Kulüp açıklamasında sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmezken, yeni mukavelenin 5 yıllık olacağı öğrenildi.

Ağustos 2006'da dönemin 1. Lig'inde, eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da göreve getirilen Abdullah Avcı, ilk sezonunda turuncu-lacivertli takımı Süper Lig'e çıkardı. 2011'de A Milli Takım'ın başına getirilen Abdullah Avcı, 2014'te yenilenen yapısıyla İstanbul Başakşehir'in başına geçti.

Medipol Başakşehir'in başında iki dönem görev yapan Avcı, toplam 416 resmi maçta sahaya çıktı. Avcı'nın öğrencileri bu süreçte 190 galibiyet, 116 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı.

Abdullah Avcı yönetimindeki turuncu-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda 2 kez final oynadı, Süper Lig'de son 4 sezonda ilk 4 içinde yer aldı. İstanbul temsilcisi, bu sezonun ilk yarısını ise en yakın takipçisinin 6 puan önünde lider kapattı.

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