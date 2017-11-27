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27.11.2017 - 23:32 | | KAYSERİ (İHA)

Abdullah Avcı: "Adebayor'un formayı yollarız"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 berabere kaldıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: "Adebayor'un formayı yollarız"
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Kayserispor - Medipol Başakşehir: 1-1
Kayserispor - Medipol Başakşehir: 1-1
Kayserispor - Medipol Başakşehir: 1-1
Kayserispor - Medipol Başakşehir: 1-1Haberin Tüm Fotoğrafları

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 berabere kaldıkları Kayserispor maçının ardından, "Karlı bir hafta oldu." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, ligin 13. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bugün ikinci bölgeden 3. bölgeye kadar sağlıklı paslarla geldik ama 4. bölgeye geçemedik. Daha az ceza sahasına girdik. Oyun içinde kalmaya çalıştık. Oyunun başka bir bölümü de ülkemizde oynanıyor. Zor bir deplasman oldu. Karlı bir hafta olduğunu düşünüyorum. 1 puan aldık. Yarış bizim adımıza keyifli gidiyor. Rakibi de tebrik ediyorum." dedi.

"Adebayor'un formayı yollarız, sorun değil"

Bir gazetecinin Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın "Adebayor 'Topu kolumla aldım' dedi" açıklamasını hatırlatması üzerine Avcı, "Adebayor hocanın forma istediğini söyledi. Adebayor'un formayı yollarız, sorun değil. Adebayor böyle bir şey söylemediğini söylüyor. Yediğimiz golün de izlenilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.




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