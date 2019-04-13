Abdullah Avcı: "Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum"

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan lider Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"Attığımız, kaçırdıklarımız var"

"İlk yarıda 35-40 dakika duran toptan yediğimiz gole kadar bütün oyun organizasyonlarını baskılı ortamda kullanan bir Başakşehir vardı. Bu opsiyonları doğru kullandık. Attığımız, kaçırdıklarımız var. İki tane bizim için rakip adına en önemli şeylerden biri top rakipteyken birebir baskı yapacaklardı. Kenar orta ve duran toplar. İlk yarıda pozisyon zenginliğimiz fazla. İkinci yarıda top bizdeyken genişlik veremedik."



"Rakip golün etkisiyle soyunma odasına coşkulu girdi

"57. dakikadan sonra istediğimiz gibi giremedik. Fazla pozisyon vermedik ama kendi organizasyonlarımızı sergileyemedik. Rakip de golün etkisiyle soyunma odasına coşkulu girdi ve ikinci yarının başlarındaki golle o enerji daha baskılı oynadı."

"Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum"

"Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Çok istekli ve baskılı oynadılar. İlk bölüm bizim, ikinci bölüm onlarındı. Onlar kazandı. Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum. Rakibimizin maçı daha oynanmadı ve hala 6 puanlık bir fark var. Şampiyonluk şansını çok yüksek görüyorum ve olacağımıza inanıyorum."

"İki gol de çalıştığımız yerden"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında çalıştıkları yerlerden sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Avcı, "Özellikle stat atmosferiyle baskılı başlayacaklarını biliyorduk. Duran toptan gol yedik. Oyunu doğru oynadığında skora götürüyor oyun. Çok pozisyon vermedik ama Beşiktaş'ı devreye soktuk. İki gol de çalıştığımız yerden.

Gollerden sonra oyundan vazgeçtik. Oyun organizasyonlarından vazgeçince oyunu alamıyorsun. Son bölümlerde devreye girdik. Rakip iştahlı ve arzuluydu. Rakibimizi tebrik ediyoruz, güzel bir atmosfer vardı" dedi.Şampiyonluk konusunda da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "6 hafta kaldı, cebimiz dolu. Şampiyon olacağımıza inanarak devam ediyoruz. En avantajlısı biziz, en iddialısı biziz" diye konuştu.



Beşiktaş iddiasına cevap

Beşiktaş ile adının geçmesini de değerlendiren Avcı, "4-5 senedir adımızın büyük kulüplerle geçmesi, yurt dışında izlenmesi ne kadar doğru işler yaptığımızı gösterir. Şu anda biz kalan 6 haftaya kilitlendik" yorumunu yaptı.