Abdullah Avcı: "Bu takım 4'te 4 yaparsa şampiyon oluyor"

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye 2-0 kaybeden lider Mediol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"VAR'dan dolayı sayılmayan 2 golümüz var"

"Bizim gibi bir takım bu kadar km yapıyorsa sorun vardır. Çünkü, biz topa sahip olan takımız. İlk yarı bitene kadar oyun organizasyonuna sadık kaldık. Pası şiddetlendirmemiz gerekiyordu. VAR'dan dolayı sayılmayan 2 golümüz var."

"Son 5 senedeki en kötü oyun organizasyonu"

"İkinci yarıda gördüğüm, son 5 senedeki en kötü oyun organizasyonu. Çok santraforlu oyun önemli değil. Önemli olan organizasyon. Duygularını karıştırırsan bu oluyor işte. Oyun, tamamen organizasyon oyunu."

"Bu takım 4'te 4 yaparsa şampiyon oluyor"

"Çok önemli kredilerimiz vardı. Ceplerimiz doluydu. Kredilerimizi bitirdik. Herkes 5'te 5 diyor, 6'da 6 diyor. 30 haftalık bu oyuna, bu değere sahip bu takım 4'te 4 yaparsa şampiyon oluyor."

Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren tekrar kafamızı yukarı kaldıracağız. Herkes 5-6 hafta önce, 8 puan öndeyken bizi şampiyon yaptı, geçen hafta itibarıyla herkes şampiyonluğu kaybettirmişti. 30 hafta bizi buraya taşıyan değer, grup enerjisine yarından itibaren döneceğiz. Herkesin birbiriyle maçı var, her maç zor, biz de 4'te 4 yapınca şampiyon olabiliyoruz. Cebimiz doluyken bunu kaybettik." ifadelerini kullandı.



Rakibin oyun karakteri ve oyuncu kalitesiyle ligde bulunduğu yeri hak etmediğinin altını çizen Avcı, şöyle konuştu: "İlk yarı oyun organizasyonuna sadık kaldık, yakaladığımız, attığımız, VAR'dan iptal olan pozisyonlar var. Bazen santrforlu oyun çözüm olmuyor, ikinci yarı hepsi içerideydi. Çok sayıyla da bu iş olmuyor. İkinci yarı oyun opsiyonlarının dışında, duygularıyla hareket eden bir takım vardı. Rakibe fazla pozisyon verdik, belki iki pozisyona girdik. Bugün itibarıyla kaybettik, rakip kazandı, hakkıyla kazandı, onları tebrik ediyoruz. Yarın yeni bir günle bizi buraya getiren değerlere dönmemiz gerekiyor. Rakiplerin 5, bizim 4 maçımız var. Şu an itibarıyla 3 puan öndeyiz. Buna şu an itibarıyla Beşiktaş'ta dahil oldu. Böyle bir yarış. 4 maç sonra neler olacak hep beraber göreceğiz."

Avcı, "Takımdaki şampiyonluk deneyimi yaşamış oyuncuların performansından memnun musunuz?" sorusuna, "Bugün ligin lideriyiz. 30 haftalık süreç, bundan neden memnun olmayayım. Sadece fazla kredimiz vardı, bunu bugün itibarıyla tükettik. Yarından itibaren diğer maçlar var. Bugün itibarıyla hafta bitse, herkes kafa kafaya olsa Beşiktaş da buna dahil, 4 maçı biz kazanırsak biz şampiyon oluruz." yanıtını verdi.



Abdullah Avcı, şampiyonluk şansları hakkındaki bir soru üzerine de şunları söyledi: "Hafta sonu oynanacak maçlardan sonra genel değerlendirmeyi yapmak gerek. Bugün diğer rakipler de kazansa son 4 maçı kazanırsak biz şampiyon oluyoruz. Beşiktaş da yarış içinde girdi, haftaya onların derbisi var. Sonraki hafta biz Galatasaray ile oynayacağız. Bizim açımızdan böyle camialarla yarışmak çok güzel, öğrenmeleri de içinde getiriyor. Büyük camialarla yarışmak kolay değil. Bu süreçte yaşadıklarımız çok önemli deneyimler."

Deneyimli teknik adam, bir soru üzerine, hafta içinde Fenerbahçeli yöneticilerle gelecek sezon sarı-lacivertli takıma geçmesi yönünde bir görüşme yapmadığının altını çizerek, "Bir kulüpte çalışırken ve yarışırken, hayatım boyunca öyle bir görüşme yapmam mümkün değil ama benim ve ekibimin büyük takımlar veya yurt dışında konuşulması bizim ne kadar iyi ve gelişen bir ekip olduğumuzu gösterir. Bu bizi sadece sevindiriyor ama uzun zamandır emek verdiğimiz bir şeyin de bu anlamda karşılığını almak istiyoruz. Kısa vadeli önümüzde bir hedef var, burası benim kulübüm, ailem, her şeyim, önceliklerim burası. Biz 2 senedir şampiyonluğa oynayan bir takımız, benim için önce kulübümüzün değerleri vardır. Kulüp menfaatleri doğrultusunda neyse ona göre hareket ederim. Büyük takımlarla yarışırken de sahanın dışında ne olduğunu gören ve öğrenen yapımız da ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.



Abdullah Avcı, "Emre Belözoğlu'nun agresif hareketlerinin takımı moral olarak düşürdüğünü düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Düşünmüyorum. Benim gibi içerideki oyuncu gurubu da Emre'nin kalbinin ne kadar temiz olduğunu, onların yanında olduğunu biliyor. 38 yaşında bir oyuncunun sarf ettiği efor ve milli takım oyuncusundan bahsediyoruz. İnsanlar zaman zaman arkadaşlarını tetiklemek için bu hareketleri kullanabiliyor. Onların Emre abisinin söylediği sözlerden en ufak bir alınganlığı yok. Bazen gerginlik yukarı bazen aşağı doğru çeker. 30 haftadır ligin hala tepesinde olan bir takımda bir anlamı olduğunu düşünmüyorum." şeklinde cevap verdi.



"Kimyası kelimesi çok doğru bir şey değil ama üzüntü diyebiliriz"

Abdullah Avcı, "Soyunma odasındaki hava ne durumda, takımın kimyasında bir bozulma var mı?" sorusuna tepki gösterdi.



Avcı, "Kimyası kelimesi çok doğru bir şey değil ama üzüntü diyebiliriz, takımın enerjisinin düştüğünü söyleyebiliriz. Biraz evvel kullandığın kelimeyi ne amaçla sorduğunu bilmiyorum. Başka bir amaçla bilmediğin şeylerle ilgili o kelimeyi bence yanlış kullanıyorsun. Kimya değil, üzgünlük, enerji düşüklüğü olabilir. Başka çıkan yanlış haberler üzerinden soru sormasan daha iyi olur. Yalan haberler üzerinden. Yarın yeni bir gün başlıyor. Bu durumlardan nasıl çıkabileceğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. O kelimeyi ne amaçla sorduğunu çok iyi biliyorum, araştır, ona göre hareket et." ifadelerini kullandı.



Avcı, "santrforsuz oynuyor" eleştirilerine ise katılmadığını belirterek şunları kaydetti: "Beşiktaş mağlubiyeti deplasmanda, bu da herkesin başına gelebilir. Çok kaliteli bir takıma karşı o atmosferde mağlup olduk. Çok emek sarf ediyor takım, bir oyun planı ve oyun organizasyonları üzerinde. Bugün futbolun değiştiği, dönüştüğü başka bir oyun oynanıyor. Bir mağlubiyetle medya veya sizler santrforsuz oyun diyorsunuz. İlla sahada uzun boylu birinin mi olması gerekiyor. İkinci yarıda tüm santforlar vardı, pozisyon var mı, iki pozisyon, bir buçuk pozisyon var. Oyun organizasyonlarının dışına çıkarsan, karmaşık bir oyuna dönüyor. Tüm santrfor hamlelerini de yaptık, bazen onun karşılığını alamıyorsunuz."