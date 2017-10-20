Abdullah Avcı: "Emre ve Adebayor sakattı"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında deplasmanda Hoffenheim'a 3-1 mağlup oldukları maçın ilk yarısında istediklerini yaptıklarını ancak ikinci yarıda üst üste yedikleri gollerle sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rakibimiz 3-5-2 oynayan ve saha içinde hızlı sistem değişiklikleri yapan bir takım. Biz ise 4-4-2 düzeninde oynadık. Merkeze oynatmadık, kenarlara döndüler. Ön kenar oyuncuları ile karşılamayı istedik. İlk yarı itibarıyla bunu sağlıklı yaptık. Rakip karşısında nefas alabilmemiz için forvet oyuncularımızın topa sahip olması gerekiyordu. Buralarda çok top kayıpları yaptık. İlk yarıda çok dengeli bir oyun vardı. İkinci yarıda aynı planı devam ettirmek ve topa sahip olmak istiyorduk."

"Bizim için eksi olan taraf, oyun disiplininden kopmamızdı"

İkinci yarıda ilk yedikleri gol öncesinde, golü atan Hübner'in Mehmet Batdal'a faul yaptığını iddia eden Avcı, "Biz hakemlerimizi eleştiriyoruz ama burada da faullerin saha içinde dengeli olmadığını düşünüyorum. Rakibin bizden daha fazla topla oynayacağını biliyorduk. Bizim için eksi olan taraf, yediğimiz ilk golden üçüncü gole kadar oyun disiplininden kopmamızdı. Oyunu kaybettik, karşımızda bireysel performansları iyi olan bir takım vardı. Rakibimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, grupta kalan 3 maç öncesinde, bir üst tura çıkma şansları hakkanda ise, "Bu grup çok değişik bir grup, üç tane farklı sistemde oynayan rakibimiz var. Ludogorets bir geçiş takımı, kimse şans vermiyordu belki ama şu an 7 puanla lider durumdalar. Bunlar bizim için deneyim, tecrübe. Üç maç var, ikisi içeride, biri dışarıda, neler yapabileceğimizi hep birlikte göreceğiz. Yarın itibarıyla lige kafamızı çevirip, oradaki yarışa devam edeceğiz. Grupta herkes birinci de olabilir, dördüncü de olabilir. Üç maçın ikisini içeride, birisini dışarıda oynayacağız. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. " şeklinde konuştu.

Avcı, "Hoffenheim maçında çok önemli isimler sahada yer almadı. Bu kararınız, 'Abdullah Avcı, Avrupa Ligi'ni değil, Süper Lig'i önemsiyor' yorumlarını beraberinde getirdi. Bu yorumlar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ligin 9. haftasını oynayacağız, ligin her haftasında ligin içinde olunur. Futbolcu ruhu, her maçı kazanmak ister. 22-23 değerli oyuncum var, performans olarak beğendiğim oyuncular var. Edin Visca hastaydı, Mahmut'un maçtan önce spazmı vardı. Emre ve Adebayor sakattı. Kalan birkaç oyuncu üzerinden bu yorumlar yapılıyor. Sahadaki isimler de kendi ulusal takımlarında oynayan değerli oyuncular, bu duruma böyle bakmak lazım."

Tribünde kendilerini destekleyen çok sayıdaki Türk taraftara da teşekkür eden Abdullah Avcı, "Buradaki vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İstanbul'da bile bu kadar seyircimiz olmuyor. Onları mutlu edemedik, inşallah bir sonraki seferde mutlu ederiz." diyerek sözlerini tamamladı.







