Abdullah Avcı: "Geldiğim günden beri..."

Süper Lig’in 10. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"Geldiğimiz günden beri tespitimiz takım savunmasıyla alakalıydı. Geçen sene maç içinde 32 puan öne geçip, geriye düşmüş bir takım. Geldiğim günden beri takım savunmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz."

"Belki bir pozisyon verdik. Daha çok eksiğimiz var, 2 hafta 6 puan ve gol yememek 3-4 adım daha fazla attırdı ama hücum organizasyonlarına da geçeceğiz. Daha çok yolumuz var."