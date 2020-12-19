Abdullah Avcı: "Geldiğimden beri ilk kez geriye düştük"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"Geldiğimden beri ne sıralamaya ne fikstüre bakıyorum, tespit ettiklerimiz üzerinden çalışıyoruz. Bugün geldiğimden beri ilk kez geriye düştük ve maçı çevirdik. Bazen oyunun kalitesi bazen oyuncu kalitesi sonucu belirliyor. Devre arası kazanabileceğimizi biliyordum."

"Ben hücum organizasyonu çalışmıyor değilim, çalışıyorum ama bazı gerçekler var. Oyun artık iki yönlü oynanıyor. Hepsi bir anda olacak bir şey değil, oyuncularımın isteği ve arzusu benim için değerliydi."

"Soranlara söylüyorum. Bana bir hücum organizasyonu çizsinler, uygulayacağım."