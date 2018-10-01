Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerginlik!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçta Medipol Başakşehir sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kısa süreli gerginlik

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısının sonunda Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Büyümeden yatıştırıldı

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi soyunma odasına yönelmişken, sporcu tünelinin girişinde Abdullah Avcı ve Adem Büyük arasında sözlü tartışma oldu. Araya girenlerin müdahale etmesiyle bu gerginlik büyümeden yatıştırıldı.







