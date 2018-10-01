Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerginlik!
01.10.2018 - 22:46 | | İSTANBUL (İHA)

Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerginlik!

Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında gerginlik yaşandı.

Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerginlik!
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçta Medipol Başakşehir sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kısa süreli gerginlik

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısının sonunda Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Büyümeden yatıştırıldı

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi soyunma odasına yönelmişken, sporcu tünelinin girişinde Abdullah Avcı ve Adem Büyük arasında sözlü tartışma oldu. Araya girenlerin müdahale etmesiyle bu gerginlik büyümeden yatıştırıldı.




    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
      Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber