Abdullah Avcı: "İşime gelmiyor"

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 6 puan farkla lider tamamlayan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, A Spor'da yayınlanan "Gündem Özel" programında önemli açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rakiplerin kaotik futbol oynaması işime gelmiyor"

"Rakiplerin kaotik futbol oynaması işime gelmiyor ama bunun da çözümleri var. Başakşehir ile durumumuz hikayeden çıktı, romana doğru gidiyor."

Şampiyonluk yorumu

"3 sezondur ilk yarıyı lider bitiriyoruz. Geçen sene 34 hafta futbol kültürü ve şampiyonluk kültürü olan takımlarla yarıştık. Zihinsel bir yorgunluk oldu ama toparlandık. Genel olarak skora ve tabelaya bakıldığı için oyun planında değişiklik yaptık. 4 sene evvel ligin en az gol yiyen takımıydık ama şimdi hücum yapıp en az gol yiyen takımız. Ligin sonunda 6 puan ileride olacaksın dediğin zaman herkes kabul ederdi."

"Mert'in (Günok) milli takımda olması bizi mutlu eder"

"Eski bir milli takım antrenörü olarak zaman zaman tercihlerimizde eleştirildik. Mert'i de ilk olarak milli takımda oynatan benim. Bundan dolayı da bir şehir takımından eleştiri aldım. Biz Mert'in ayağından hücum başlatıyoruz. Galatasaray maçında 37 kere baskıyı kırıp oyuna başladık. Mert verdiğimiz şansı iyi kullandı. Milli takımın kaleci departmanı bununla ilgili muhakkak çalışma yapıyordur. İki tane yerli ve büyük kulüpleri gören, belki zaman kaybetmiş kaleciye sahibiz. Mert'in milli takımda olması bizi mutlu eder. Ben Emre'yi milli takıma aldığım zaman Türkiye karıştı, şimdi niye alınmıyor deniyor."

Emmanuel Adebayor neden oynamıyor?

"Benim Adebayor ile iletişimimle ilgili hiçbir sıkıntı olmaz. 12 senedir bu kulüpte çalıştım. Adebayor, 'Giderken bana teşekkür edeceksin' dedi. Neden oynatmadığımı ona da anlattım. Sezon başı itibariyle kampta hastalanan, hazırlık maçı oynamayan ve Burnley maçında 25 dakika oynayan bir oyuncu. Performansı, yaş ve sakatlık olunca, hazırlık maçı olamayınca fiziksel eksikleri olabilir. Adebayor, kalitesi yüksek bir oyuncu ama bazen rakibin boyunu uzatmak için merkezde kalmak gerekir. Adebayor gezmeyi ve topa temas etmeyi çok seven bir oyuncu. 4-3-3 düzeninde oyunun dışına çıkabiliyor. 7 maçlık süreçte formayı Bajic'e adaletli olarak verdik ve Adebayor da eksiklerini kapattı, doğru bildirimler verdi, Alanyaspor maçına onunla başladık. Herkes ile ilgili ikinci yarıda o da şans bulabilir. Bir sorun yaşamadık. İkinci yarı daha zor, daha şiddetli oyunlar olacak. Fikstür avantajına inanmıyorum. Parçadan bütüne gidiyoruz. Ligimizin oyuncu kaynağının en fazla olduğu ve renkli bir şehir olan Trabzon maçı ile başlayacağız. Teknik, taktik ve zihinsel olarak hazırlanacağız."