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26.12.2020 - 18:49 |

Abdullah Avcı: "Kavga etmeyelim"

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: "Kavga etmeyelim"
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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"14 günde 4. maç... Yukarı tırmanıyoruz. Sonuçlar anlamında iyiyiz. Son 3 günde de mental ve fiziksel açıdan dinlendik. Sadece biz değil, tüm dünya böyle... Farkındalığımızı lütfen bırakmayalım. Herkesi oyunda tutmaya çalışalım ve kavga etmeyelim. İnsanlara bu durumda, evde otururken güzel mesajlar veririz. Umarım çıkışımızı devam ettiririz. Ekuban bizim için çok önemli bir oyuncu. Yusuf artık sakatlıktan çıktı. Oyun planımızda bir değişiklik yok. Beraber oynamaya alışan bir takım olmaya çalışıyoruz. Zaman alacak. Bugün kazanırsak önemli bir eşik atlamış olacağız."

Abdullah Avcı: Kavga etmeyelim

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