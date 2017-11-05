Abdullah Avcı: "Kazandık ve mutluyuz"

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'e sahasında 2-0 kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, iki takım arasındaki kalite farkının skora etki ettiğini söyledi.



Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erol Bulut, kadro kalitesi yüksek ve ligde şampiyonluk hedefleyen rakibe karşı zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.



Takım olarak güzel bir mücadele ortaya koyduklarını aktaran Bulut, "Ben daha önce Medipol Başakşehir'de antrenör olarak görev yaptım. Bugün Medipol Başakşehir'e karşı bizim girdiğimiz pozisyonlara başka takımlar giremedi. Oyuncu kalitesi maçı kazandı. Yakaladığımız fırsatları değerlendirmemiz gerekiyordu." diye konuştu.



"Kazandık ve mutluyuz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Evkur Yeni Malatyaspor'un ligde son 2 maçını kazanması nedeniyle moralli olduğunu ve iyi bir karşılaşma oynadıklarını dile getirdi.



Eski yardımcı antrenörü olan Erol Bulut'un Evkur Yeni Malatyaspor'a kompakt bir oyun oynattığını aktaran Avcı, "Sonuçta skor önemli. Bu deplasmandan kazanarak dönmek önemli. Bizim adımıza güzel bir hafta. Ligin yukarısında olmak için kazanmak gerekiyordu. Kazandık ve mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.