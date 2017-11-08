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08.11.2017 - 14:48 | | İHA

Abdullah Avcı, kitap fuarına katıldı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 36. İstanbul Kitap Fuarı'nda öğrencilerle buluştu.

Abdullah Avcı, kitap fuarına katıldı
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Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 36'ncısı düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı'na katılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Tutkumuz Futbol adlı söyleşide minik öğrencilerli buluşan Avcı, keyifli dakikalar geçirdi. Abdullah Avcı, düzenlenen söyleşinin ardından kitapseverlerin ve öğrencilerin kitaplarına imza attı.

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