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17.03.2019 - 19:27 | | DHA

Abdullah Avcı: “Oyun başından sonuna kadar istediğimiz gibi gitti”

Medipol Başakşakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İM Kayserispor beraberliğinin ardından, “Oyun başından sonuna kadar istediğimiz gibi gitti” dedi.

Abdullah Avcı: “Oyun başından sonuna kadar istediğimiz gibi gitti”
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Spor Toto Süper Lig''in 26. haftasında Medipol Başakşakşehir, deplasmanda İM Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Son haftalarda çıkış yapan bir takımdı. Kayserispor’a çalıştık. Oyun başından sonuna kadar istediğimiz gibi gitti. 56 kere rakibin ceza sahasına girdik. Yüzde 72 ile top oynadık. 15 korner attık ve 37 orta yaptık. 34 şutun 24’ü organizasyon ile yapılmış. Beni mutlu eden oyunun sonuna kadar oyun organizasyonuna sahip kalıp oyun gücü gösterisi yaptı takım. Bugünkü oyun gücü beni son derece mutlu etti. Kayserispor'a başarılar diliyorum. Milli takım haftası başlıyor. Şenol hocaya başarılar diliyorum. 4 oyuncu verdik milli takıma. Bugün kaybedebilirdik” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun yeniden milli takıma çağrılmasını da değerlendiren Avcı, "Emre Belözoğlu'na büyük bir parantez açmak lazım. 18-19 yaşında A Milli Takım, 39 yaş yine A Milli Takım. 2011'de ben A Milli Takım'da görev yaptığımda onu milli takıma çağırdığımda çok da eleştiri almıştım. Aradan 7 sene geçti. Geçmişten bugüne Türk futbolunun en değerli oyuncusu. Bizim için de çok güzel bir şey. Ona başarılar diliyorum. Diğer sporculara da aynı şekilde örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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