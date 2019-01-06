Abdullah Avcı: "Robinho transferinden mutluyuz"

Takımdaki eksik oyuncularla ilgili Avcı, "Serdar Taşçı aramıza katılacak, transferi dün gerçekleşti. Adebayor'un da gribal bir durumu var ve takıma yarından itibaren katılacak. Onun haricinde takım sahada ve hazır" diye konuştu.

"ROBİNHO TRANSFERİNDEN MUTLUYUZ"

Başakşehir'in yeni transferi Robinho'nun takıma katılmasından ötürü mutlu olduğunu dile getiren Avcı, "Rakip sahada fazla oynayan teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kuruluyuz. İlk yarı itibariyle tüm istatistikler her şeyi iyi yaptığımızı gösteriyor ama bir şey minimumda görünüyor. Topa sahip olmayı biraz daha artıracağız. Özellikle çok pozisyona girmemize rağmen sonuçlandırmayla ilgili sorunumuz var. Robinho 2-3 mevkide bunu hayal ettirebiliyor. O nedenle Robinho transferi gerçekleştirildi. Hem kulüp hem biz bundan dolayı son derece mutluyuz. Bundan sonra hayal edersin ama sonrasını oyuncunun performansı sahada belirler. Bugünden itibaren bizimle beraber. Enerjisi çok yüksek başladı. Umarım aynı şekilde oyuna da yansır" dedi.

"MAÇ MAÇ BAKACAĞIZ"

Önlerine maç maç bakacaklarına ve puan hesabı yapmadıklarına değinen Avcı, "Son 2.5 yıldır şampiyonlukta ciddi bir şekilde devam ediyoruz . 33-34 hafta geçen sene. Bu sezonunda önce 2 sezonun lideri bu sezonda açık puan farkıyla ligin lideri. Oyun kalitesi gelişmiş oyuncu kalitesi değişmiş. Burada teknik taktik ve organizasyonla ilgili bir sıkıntımız yok, grup enerjimiz iyi bunu daha iyi yerlere çekmek, futbolda duygu seni başka yerlere çeker. Futbolda inişler çıkışlar olduğunda bile bu duyguyla ve enerjiyle devam etmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Yukarıya doğru sıkışma var. Bazı takımlar oyunlarını geliştirebiliyor, ona göre planlar yapabiliyor. Biz iyi bir takımız, oyuncu grubumuzun ve kulübün bize verdiği enerji de son derece iyi. Puan farkı bugünden hesaplanmaz. Önümüze maç maç bakacağız" diye konuştu.

"ARDA YETENEKLİ BİR OYUNCU"

Arda Turan için de konuşan Avcı, "Arda zaten yetenekli bir oyuncu. Robinho için söylediklerim onun için de geçerli. Performans bu işi belirliyor. Şu anda çok sağlıklı çalışıyor. Performansını yukarı çekerek bu takıma önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

"ELİA, ARDA, ADEBAYOR VE EMRE'NİN KATILIMIYLA DAHA FARKLI OLACAK"

Sakat oyuncuların katılımıyla daha güçlü olacağına değinen Avcı, "Arda, Elia, Adebayor ve kaptan Emre de özel oyuncular olmasına rağmen maç anlamında fazla performans alamadık. Onların katılımıyla daha farklı olacağız. Bunu hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE ANİ BİR DURUM ÇIKARSA DEĞERLENDİRİRİZ"

Transfer çalışmalarının da sürekli devam ettiğini belirten Avcı, "Transferde ani gelişmeler oluyor. Bizim çok önceden de çalışmalarımız var. An itibari ile ekstra bir durum çıkarsa bunu değerlendirebiliriz ama mevkisel ve bölgesel dağılım son derece iyi duruyor" açıklamasını yaptı.

"SERDAR KARİYERLİ BİR OYUNCU"

Başakşehir'in yeni defans oyuncusu Serdar Taşcı ile görüşme yapıldığını ve yapılacak testlere göre değerlendirileceğini belirten Avcı, "Bize gelen oyuncuların adaptasyon süreci çok uzun olabiliyor. Çok net konu başlıkları da var. Bu grubun enerjisi ve kulüp yapısı nedeniyle oluyor. Serdar 32 yaşında ve kariyerinde Almanya Milli Takımı, Stuttgart'ın kaptanlığı yapmış. Bayer Münih'te yakın zamanda oynamış, oyun planına uygun bir futbolcu. Testleri yapılacak ve ona göre yararlanmaya çalışacağız. Bunda kaybımız yok, Serdar'ın buna ihtiyacı var. Robinho ve Arda gibi onun da sahadaki performansı geleceği belirleyecek" açıklamasını yaptı.