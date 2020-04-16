Abdullah Avcı: "Seni tribüne çağırıyorlar sonra..."

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

"Eski maçları ekibimle analiz ediyoruz"

"Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ekibimle yurt dışına gidip maç izleme, analiz ve gelişim planlarımız vardı. Günümüzün 1-2 saatini İngiltere, İtalya gibi ülkelerde eski maçları ekibimle analiz ediyoruz. Oyun organizasyonlarını analiz ediyoruz."

"Seni tribüne çağırıyorlar..."

"Futbol bazen çok büyüttüğümüz bir oyun. İnsanlar sizi merkeze koyabiliyor. Sezon başı çok olumsuz senaryolar yaşıyorsun, seni tribüne çağırıyorlar, 1 ay sonra ise ayrılabiliyorsunuz. Başarıda veya başarısızlıkta, seni nasıl övüyorlarsa, nasıl yeriyorlarsa, senin değil, işi onların yaptığını görüyorsun."

''En çok neyi özlediniz?'' sorusuna deneyimli hoca, ''İşine gitmek zorunda olanlar var, sağlık sektöründe çalışanlar var. Bir şeyleri özlüyorum demenin doğru olduğunu sanmıyorum. Bulunduğumuz duruma şükretmemiz gerekiyor.'' cevabını verdi.

Beşiktaş dönemiyle ilgili olarak Abdullah Avcı, "Çok uzun süredir istenen biri olarak, bana hissettirdiği gurur ve tutkuydu. Kötü başlayan bir süreç. 2 şey vardır, biri anlık sonuç almak, diğeri planlı ve organize şekilde kültür oluşturmak. Hangisi doğru bilemiyorum. Olumluyu da olumsuzu da yaşadığım bir süreçti. Bulunduğum yerde hep en iyisini yapmaya çalıştım. Ekibimle, oyuncu grubu, medya, taraftar grubuna karşı hem en iyisini yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

"Herkes iyi şeyler yapmak için gelir, olumlu ve olumsuz duyguların yaşandığı bir süreç oldu bende. Bir takım zorluklarla karşılaşacağımı biliyordum. Olumlu veya olumsuz sonuçlarda kendi üstüme düşenleri aldığımı düşünüyorum. Tabela mı, skor mu? Bunlara herkesin vereceği başka cevaplar olabilir. Başarılı-başarısız kavramı bence göreceli. Vicdanen, ekibimle beraber en iyisini yapmaya çalıştık. Kurumsal hafıza oluşturmaya çalıştık."

''Keşkelerle hareket edemeyiz. Beşiktaş'ta göreve gelirken zorlukların olacağını biliyordum. Bu süreçleri bilerek geldim. En iyisini yapmaya çalıştık. Değişik duyguları yaşadığımız bir süreç oldu. Beşiktaş'tayken, oyunların dalgalı olması da bir sonraki süreçte zorluklar çıkaracağını biliyordum. 6 maçı üst üste kazandığımızda da, ben şöyle bakarım 'Oyun seni tatmin ediyor mu?'. Oyunun tatmin etmediği, kırılgan yapıların olduğu ama kazanmanın bize bu oyunu geliştirteceğini de görüyordum."

'Abdullah Avcı istifa!'

''Ön planda olmayı seven birisi değilimdir. Maçtan sonra soyunma odasına gittim, tribünden çağrıldığımı söylediler. 5.-6. maç 'Abdullah Avcı istifa!', 11-12. maç 'Abdullah Avcı, tribüne!', ondan sonra da 1 ay sonra da görevinden ayrılabiliyorsun. Tribünlere çağırılmam, Beşiktaş'ta yaşadığım en gurur verici andı."

"Antrenmana çıkamadım"

''İlk defa bir toplantımı iptal etmiştim. Belki de zatürre başlangıcının olduğu bir süreydi. Antrenmana çıkamadım ve Portekiz'e gidemedim. 'Medyanın içindeki önemli kalemler, 'Ölümcül hastalık herhalde, gidemiyor.' dediler. Bugün bunu yazanlar, bugün sağlıkla ilgili yaşadığımız süreci nasıl değerlendirecek acaba?''

"Beşiktaş Sergen Yalçın'ı, o da Beşiktaş'ı istiyordu"

''Sergen Yalçın, çok özel bir oyuncuydu. Umarım antrenör olarak da aynı çıkışına devam eder diye düşünüyorum. Camianın içinden yetişmiş bir isim. Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu. Güzel bir birliktelik oldu. Sergen Yalçın'a başarılar diliyorum. Başarılı olması hem onun adına hem Türk antrenörler adına son derece önemli."

"Lig oynanmadan tescil edilmez"

"Bana soracak olursanız, lig oynanmadan tescil edilmez. Futbol oynanmalı. Seyircili oynanmasından yanayım. Futbol, bu süreçten sonra iyileştirme gücüyle birlikte aramıza dönecektir diye düşünüyorum."

''Okan Buruk, kardeşim gibi gördüğüm birisi. Başakşehir'e yakışan isimlerden biri. Orada oturan bir kimlik ve oyun kültürü var, Okan hoca takımı aynı şekilde götürüyor. Biz, Başakşehir'le Avrupa'ya 2015'te adım atmıştık. Kopenhag maçında Göksel Başkan beni davet etmişti. Umarım gidebildikleri yere kadar giderler.''

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