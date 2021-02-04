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HaberlerTrabzonspor Haberleri Abdullah Avcı: "Şut atma rekor kırdılar"
04.02.2021 - 21:29 |

Abdullah Avcı: "Şut atma rekor kırdılar"

Süper Lig'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: "Şut atma rekor kırdılar"
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Süper Lig'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"İspat maçı bunlar. 2 ağır maçtan çıktık. Kupa finali ve ligin lideriyle maç. Harika oyunculara sahibim. Hiçbiri oyundan çıkmak istemiyor. Zor maçlar, kolay maçlar değil bunlar. Her şeyi denediler, belki de şut atma rekor kırdılar. Bakasetas ilk golünü attı bu çok güzel gelişme."

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Trabzonspor camiasına hayırlı olsun. Enerjileri çok yüksek. Bize hep destek veriyorlar. Sağlıklı bir çalışma ortamı verdikleri için çok teşekkür ediyorum."

"Adım adım gideceğiz. Bu Play Station oyunu değil. Elinle hemen bir şeyleri yerleştiremiyorsun. Yorgunluk var, toparlanıp Malatyaspor maçına hazırlanmamız gerekecek."

Abdullah Avcı: Şut atma rekor kırdılar

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