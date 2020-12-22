Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Abdullah Avcı: Takımın enerjisi yukarı doğru çıkıyor
22.12.2020 - 19:59 |

Abdullah Avcı: Takımın enerjisi yukarı doğru çıkıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın sonrasında açıklamalarda bulundu.
Oyun iyi olmamasına rağmen kazandıklarını söyleyen Avcı, "Hatayspor iyi bir takım. Teknik ekibi tebrik ediyorum. Burada ilk defa kaybettiler. Her oyunu oynayabilen oyuncuları var. 7. gün 3. maç. 1 tanesi 120 dakika. 13-14 oyuncu üzerinden gidiyoruz. Yorgunluk bu maçta çıktı. Hayat sana bir takım deneyimler kazandırıyor. Oyun tatmin etmeyecek ama pragmatik olmak zorundayız. Bugün biraz öyleydi. Trabzonspor'un oyun kalitesi bazen olmayacak ama ruhu, mücadele gücü olacak. 6 maçta 2 gol yedik, kazanıyoruz, takımın enerjisi yukarı doğru çıkıyor. Zaman içerisinde bir takım şeyler gelişecek. Oyun ve oyuncu olarak eksiklerimiz var. Şu an geldiğimiz noktada yukarı doğru başımızı kaldırdık. Geçiş dönemini doğru kullanıyoruz. Önümüzde cumartesi günü önemli bir maç var. 4 gün önemli. Trabzonspor taraftarının da enerjisini biliyoruz, bize veriyorlar. Onlar bize dışarıdan destek olmaya devam etsin." ifadelerini kullandı.

Hücum için de çalışmalar yaptıklarını söyleyen deneyimli hoca, "Hala çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Oyunun her parçasını oynamak zorundayız. Parçadan bütüne doğru giderek çalışıyoruz. Bazen gol yiyeceğiz, bireysel hata olacak ama minimum olacak. Hücum aksiyonlarına çalışıyoruz ama zordur, çok tekrar gerektirir. Kolay kolay gelişmez. Kazanarak hızlandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Hatayspor-Trabzonspor: 0-1
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Deniz Türüç'ten Fenerbahçe maçı öncesi flaş transfer açıklaması!

Abdullah Avcı: Takımın enerjisi yukarı doğru çıkıyor

    Ömer Erdoğan: “Futbolun adaletli olmadığını yaşamış olduk”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Merve'den dünya gençler rekoru!
      Merve'den dünya gençler rekoru!
    2. Avcı açıkladı! G.Saray maçı...
      Avcı açıkladı! G.Saray maçı...
    3. Terim yokluğunda takımın başında Şahin!
      Terim yokluğunda takımın başında Şahin!
    4. Ömer Erdoğan'dan flaş sözler: Futbolun adaleti...
      Ömer Erdoğan'dan flaş sözler: Futbolun adaleti...
    5. Beşiktaş'tan 'hükmen yenilgi' açıklaması
      Beşiktaş'tan 'hükmen yenilgi' açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray - Göztepe: 3-1

    Galatasaray - Göztepe: 3-1

    Son Dakika | PFDK kararları açıklandı

    Son Dakika | PFDK kararları açıklandı

    Eski FIFA Başkanı Blatter hakkında suç duyurusu

    Eski FIFA Başkanı Blatter hakkında suç duyurusu

    Tokyo Olimpiyatları'na 900 milyon dolar daha harcanacak

    Tokyo Olimpiyatları'na 900 milyon dolar daha harcanacak

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet