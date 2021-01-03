Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Abdullah Avcı: "Taraftar bize sahip çıkmaya devam etsin"
03.01.2021 - 18:31 |

Abdullah Avcı: "Taraftar bize sahip çıkmaya devam etsin"

Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu

Abdullah Avcı: "Taraftar bize sahip çıkmaya devam etsin"
ABONE OL

Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarı var olan şeyleri istedik. Beraber olma, daha fazla hareket etme gibi durumları ikinci yarı oluşturduk."

"Rakibe pozisyon verme sayımız epeyi azaldı. Takım savunmasında daha iyiyiz. Hücumda oyuncu kalitesi arttıkça daha iyi olacağız. Zamana, oyunu geliştirmeye, oyuncuya ihtiyacımız var."

"Trabzonspor taraftarı bize sahip çıkmaya devam etsinler. Bu enerjiyi verdikleri sürece Trabzonspor hep zirveye oynar."

Abdullah Avcı: Taraftar bize sahip çıkmaya devam etsin

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise 2021'e galibiyetle başlamanın çok güzel olduğunu söyledi.

2020 yılının dünya için iyi geçmediğini belirten Avcı, "2020'de bütün dünyada ve ülkemizde sağlıkçıların hayatlarını fedakarca harcayıp insanları iyileştirmek için çabaladıkları bir süreç oldu. 3 gün önce Galatasaraylı Omar'ın yaşadığı talihsiz bir durum oldu. Umarım en kısa sürede sahalara döner. Geçen yıl mart ayından bu yana futbol ailesi, dünyada yaşanan süreci ayakta tutmaya çalışıyor. İnsanlar evlerinde bu oyunu izleyerek vakit geçiriyorlar. Bu oyunun aktörleri, bu oyunu ayakta tutmalı. Kavga, kırmızı kart, penaltı gibi durumları bir tarafta bırakıp bu oyunu sevimli hale getirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarı kötü oynamalarına rağmen 2 net pozisyona girdiklerini aktaran Avcı, şöyle devam etti: 

"İkinci yarıda hücum organizasyonlarını daha fazla kullandık, öne geçtik. Çok fazla pozisyon vermedik ama ortadan bir gol yedik. 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ivme kazandık. Eksiklerimiz var, başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyor. Trabzonspor her zaman yukarıya oynar." 

Tecrübeli teknik adam, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyen Vitor Hugo'nun gelecek maçta yüksek ihtimalle oynayabileceğini bildirdi. 

Transfer çalışmaları hakkındaki soruyu cevaplayan Avcı, şunları kaydetti: 

"Yöneticilerimiz de biz de yoğun şekilde çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor'un net oyuncuya ihtiyacı vardır ve bunları biliyoruz. Hem bütçe hem de ekonomi doğrultusunda doğru oyuncular üzerinde hareket edeceğiz. Bu sene her maçı kazanmak için oynayacağız ama önümüzdeki sene şampiyonluğun en önemli adaylarından olacağız."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Sörloth'a bir darbe de Trabzonspor'dan!
    Başkan Hasan Kartal: 3 oyuncuya ihtiyacımız var
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Atılay Canel: "Maçın hakkı beraberlikti"
      Atılay Canel: "Maçın hakkı beraberlikti"
    2. Abdullah Avcı: "Taraftar bize sahip çıkmaya devam etsin"
      Abdullah Avcı: "Taraftar bize sahip çıkmaya devam etsin"
    3. Ekuban gol sevincini anlattı!
      Ekuban gol sevincini anlattı!
    4. İstanbulspor - Ankaraspor: 5-3
      İstanbulspor - Ankaraspor: 5-3
    5. Recevik, TFF yöneticisinden özür diledi!
      Recevik, TFF yöneticisinden özür diledi!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    FIFA, Atletico Madridli futbolcu Trippier'in cezasını askıya aldı

    FIFA, Atletico Madridli futbolcu Trippier'in cezasını askıya aldı

    Galatasaray Futbol Takımı'nda bir altyapı oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Galatasaray Futbol Takımı'nda bir altyapı oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Carlos Sainz: Dakar Rallisi çılgınca bir meydan okuma

    Carlos Sainz: Dakar Rallisi çılgınca bir meydan okuma

    Son Dakika | Galatasaray'dan Falcao açıklaması!

    Son Dakika | Galatasaray'dan Falcao açıklaması!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet