Abdullah Avcı: "Tek hedefimiz şampiyonluk"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, yaşadıkları puan kaybına rağmen son 5 haftaya 3 puan önde girdiklerini ve tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.



Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısının en iyi çıkış yapan takımına karşı oynadıklarını belirterek, "Oyun organizasyonlarını değiştiren, hem topa sahip olup hem rakip arkası koşu yapan bir ekibe karşı oynadık. Rakibe göre organizasyonlarımızı kullanmak istedik, ilk yarı itibarıyla özellike rakibin tabi ki fizik kalitesi ve yapacağı baskı vardı ama saha dağılımını istediğimiz şekilde yaparak oyun kontrolünü elimize alamadık. Rakip daha iştahlı ve daha arzuluydu, ona rağmen 3 tane net pozisyona girdik. İkinci yarı golü yediğimiz 62. dakikaya kadar oyunu tamamen elimize aldık." ifadelerini kullandı.



"Mağlup olsak zihinsel yıpranma olabilirdi"

Golü yedikten sonra iki sistem değişikliğine gittiklerinin altını çizen Avcı, "4-2-3-1'e döndük sonra da iki santrforla tüm hamleleri denedik. Fırsatlar yakaladık, rakibe geçişler verdik bu arada. VAR'da olan bir pozisyonla penaltı kazandık ve bunu değerlendirdik. Mağlup olsak zihinsel yıpranma olabilirdi. 5 hafta kaldı hala 3 puan öndeyiz. Oyuncular vazgeçmeden devam ettiler. Hiç kimseden bir beklentimiz yok, rakibin maçı ne olacakmış diye. Bizi buraya getiren oyun gücümüze güveniyoruz. Zor haftalar kolay değil, bizi buraya taşıyan oyun gücüne sadık kalıp, organizasyonlarımızı içine duyguları sokmadan kullanmaya devam edeceğiz. Rizespor'a da başarılar diliyorum. şu an ligin 3 puan önde olan takımıyız, yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



Avcı, son haftalarda hakem tartışmalarının artmasının hatırlatılması üzerine ise, "Sahanın dışını çok konuşan bir teknik adam olmadım, hakem ya da başkalarının söyledikleriyle ilgili çok konuşmadım. Ülkemizde 40 senedir bu senaryoların devamlı konuşulduğu bir ortam var. İnsanların bir emekleri var, uzun süredir verilen emekler var, sonuçlar alınır alınmaz ama emekler çalınamaz. Bunlarla ilgilenmiyorum, sahanın içiyle ilgilenmeye devam ediyorum. Sahanın içinde kalmazsak, hakem, oyuncu, medya üzerinden bunu konuşursak kimseye bir şey öğretemeyiz, kendimizi geliştiremeyiz. Ben bu tarafında kalamaya devam edeceğim, algı oluşturmaya gerek yok. Cuma akşamı Göztepe maçıyla yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Abdullah Avcı, sezon sonunda Beşiktaş'ın başına geçeceği iddiaları hakkında ise, "Beşiktaş, Avrupa ya da diğer takımlarla ilgili soruyorsan, Avrupa'da bir teknik adam şöyle test ediliyor. Oynattığı oyun, takıma ve oyuncuya kattığı değerle. Bunların konuşulması bizi mutlu ediyor, güzel şeyler yaptığımızın göstergesidir ama önümüzde yakın zamanda tek ve ulaşılabilir bir hedef var, şampiyonluk. Tek hedefimiz o." ifadelerine yer verdi.



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, "Son haftalarda yaşadığınız puan kayıplarının sebebi stres mi?" sorusunu ise, "Kolay süreçler değil, kulubün böyle bir kültürü yok ama oyuncu grubunun böyle tecrübeleri var. Bu semtin çok güzel bir takımı, seyirci de önemli bir faktördür, itebilme adına. Ben kaotik bir oyunu kabul edemem, her iki tarafa dönen bir oyunun içinde olamayız, Oyunu döndürebilmek için 3 sistem değiştirdik. Kolay bir süreç değil, bu bizim ve başkaları için de geçerli." yanıtını verdi.