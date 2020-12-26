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26.12.2020 - 21:29 |

Abdullah Avcı: "Trabzonspor asla kabul etmez"

Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: "Trabzonspor asla kabul etmez"
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Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"Oyuna istediğimiz gibi başladık. Galatasaray'ın ilk 10-15 dakikadaki hakimiyetiyle geçeceğini ve baskıyı nasıl kırıp topu alacağımızı düşünmüştük. İlk yarı bitene kadar sürekli bir tık fazla oyuna hakim olduk. İlk yarının sonuna yani gole kadar adım adım planladıklarımızı geliştirdik. Stoperin merkezden çıkması, orta saha oyuncusunun girmesi gereken yerde Arda'nın topla kalmasıyla yenik girdik devreye. ikinci yarıda oyuna girebilirdik. İkinci gol olunca oyundan kopmalar oldu. Kötü oynarken de pozisyona girdik. O bizi tekrar oyuna sokardı.  Burası Trabzonspor! Trabzonspor asla kabul etmez."

Abdullah Avcı: Trabzonspor asla kabul etmez

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