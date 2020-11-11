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11.11.2020 - 19:50 | | Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) -

Abdullah Avcı, Trabzonspor'la ilk idmanına çıktı

 Trabzonspor, Süper Lig’in 9’ncu haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. 2,5 yıllık sözleşmeye varılan teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcıları da ilk kez takımla antrenmana çıktı.

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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00’da başlayan basına kapalı antrenmanda ısınma çalışmalarının ardından pas çalışmaları ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Abdullah Avcı, Trabzonsporla ilk idmanına çıktı

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
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