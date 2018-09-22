Abdullah Avcı: "VAR’ın kararına bile itiraz ediyoruz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, “Bursaspor'u analiz ederken, ligin en fazla dikine oynayan bir takımı olarak gördük. Hücuma hızlı çıkan bir takıma karşı biz neler yapabiliriz? Bunun üzerinde çalıştık. Ama rakibin iştahı ve arzusu bizden daha fazlaydı. Bizim de organizasyonları iyi kuramadığımız için bize Bursaspor üstünlük sağladı. İlk yarıyı mağlup kapatabilirdik. İkinci yarıda daha iyiydik. Bursa, önemli bir deplasman. İki takım da oynamaya çalıştı. Rakip bizden fiziksel olarak daha fazla koştu. Bizden gençler. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin. Öncelikle Bursaspor’u iştahından dolayı tebrik ediyorum. Kaybedebilirdik. Biz neden organizasyonları kuramadık, onlara bakacağız” diye konuştu.

“HEPİMİZİN HAKEMLERE YARDIMCI OLMASI GEREKİYOR”

Abdullah Avcı, VAR sistemi ile ilgili ise, “Ben VAR'dan yana olan bir teknik adamın. Paranın bu kadar büyüdüğü yerde minimum hataya indirmek son derece önemli. Bu bize olumlu veya olumsuz olabiliyor. Ama ben VAR'a bu kadar itiraz eden futbolcu topluluğunu bir tek bizim ülkemizde gördüm. Hakem zaten görüntüye bakacak. Hakeme saygı göstermemiz lazım. Gol oldu el var. Penaltı, penaltı mı? Penaltı. Ben destekliyorum umarım da böyle devam eder. Hakemlere de yardımcı olmamız lazım. VAR’ın verdiği karara bile itiraz ediyoruz. Bakmasına bile müsaade etmiyoruz yolunu kesiyoruz. Hepimizin yardımcı olması gerekiyor. Dikkat edin zaten oyun için de olan golü atan itiraz etmiyor, penaltıyı yapan itiraz etmiyor bunları bırakalım yardımcı olalım” açıklamasını yaptı.