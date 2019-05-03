Abdullah Avcı: "Vazgeçmeden devam edeceğiz"

Süper Lig'de Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"Kaygının, endişenin dolaştığı bir durum var"

"Son 4 haftadaki süreç. Konya'yı kazandık, sonra Beşiktaş maçının ilk yarısında iyi oyun ve Beşiktaş maçının 2. yarısıyla başlayan oyun. Sistemi, oyunu daha değerli kılan bireysel performanslardır. 3-4 haftadır baktığımızda inanılmaz top kayıpları var. Tek tek isim olarak saymıyorum. Oyunu değerli kılan bireysel performanslardır. Kaleden bu kadar uzak, fazla üretmeden devam. Bununla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Kaygının, endişenin dolaştığı bir durum var. Sahada topa karşı sert olabiliyorlar."

"Derbi var, 3 puan öndeyiz"

"Ön tarafta bu kadar top kaybı olursa, bireysel performans bu kadar kötü olduğunda, oyun kaldırmaz. Derbi var, 3 puan öndeyiz. Vazgeçmeden devam etmemiz gerekiyor. Nasıl toparlanırız, zihinsel olarak nasıl gireriz, bunu çözeceğiz."

"Vazgeçmeden devam edeceğiz"

"31 haftayı tamamladık. Çok istediğimizi düşünüyorum. Fazla istemek bazen endişeyi getiriyor, bundan çıkmamız lazım. Son 2-3 senedir yarışın içinde sürekli olan bir takımın bu süreci yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. Fırsatlar hala var ama bu şekilde değil. Vazgeçmeden devam edeceğiz."

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Atiker Konyaspor karşılaşmasını kazandıktan sonra Beşiktaş maçının ilk yarısı çok harika bir oyun oynadıklarını, ikinci yarı itibarıyla performansların ve oyun organizasyonlarının zaman zaman kaybolduğu bir durum yaşadıklarını hatırlattı.



Bu şekilde puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren Avcı, "Özellikle bugüne gelecek olursak konsantrasyonumuz yüksekti. İki haftadan çıkardığımız olumlu dersler vardı. İlk 30 dakikada oyun istediğimiz gibi başladı. Topa sahip olduk, organizasyonları doğru kullanmaya çalıştık ama fazla pozisyon üretemedik. İlk yarı itibarıyla bir iki pozisyonumuz var, rakibin de bir pozisyonu var." dedi.



Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Beşiktaş maçının ikinci yarısıyla başlayan, oynayanın da girenin de bireysel performansını sahanın içine yansıtamadığı bir süreçten geçtiklerine dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti: "Özellikle son 4 maçtır hem puan kayıpları hem zihinsel yorgunluklar hem de geleceğe yönelik endişeler yaşanabiliyor oyunun içinde. Gerginlikler, oyuncuların kasılmaları ve top kayıpları bunla beraber olabiliyor. Bugün itibarıyla bunu da yaşadık. Özellikle ilk yarının son 15 dakikası ikinci yarıda da parça parça. İkinci yarı itibariyle onlar da gol atabilirdi. Oyunu değerli kılan bireysel oyuncu performanslarıdır. Son 4 maçtır bunları çok sık yaşıyoruz ve bunun karşılığını alamıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ligin hala tepesindeyiz, bir derbi var pazar günü. Avantajlar mı fırsatlar mı diyeyim bunlar hala devam ediyor ama bu şekilde değil.

Biz vazgeçmeyeceğiz, oyuncu grubu da vazgeçmeden 29 hafta oyun kalitesiyle performansla getirdikleri süreci sonuna kadar en iyi şekilde tamamlamaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Bugün itibarıyla fırsatı tekrar yakalamak kendi elimizde. Umarım 1-2 gün izinden sonra toparlanıp buna bütün grup olarak dönebilirsek tekrar bu fırsatları yakalayabiliriz. Önemli avantajlar kaybettik. Rakibimizde iyi mücadele etti onları da tebrik ediyoruz. Bundan sonra ki süreçte başarılar diliyoruz." Son haftalarda gol bulamamaları yönündeki soru üzerine Avcı, maçı skor olarak koparamadıkları zaman zaman bu durumu yaşadıklarını ifade etti.



Avcı, Emre Belözoğlu'nun performansının sorulması üzerine ise şöyle konuştu: "Önemli deneyimleri ve tecrübeleri olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Türk futbol tarihinin en büyük oyuncularından birisi. 39 yaşında çok önemli deneyimleri var. Bu tür oyuncular her zaman çıkmıyor. Geçmişten bu zamana baktığımızda 3 tane oyuncu sayamıyorsun. Performanslar, aynı şeyi konuşuyoruz özellikle sıkıntılı bireysel performanslar gösteriyoruz. Umarım önümüzdeki hafta toparlarız. Önümüzde fırsatlar var. Çünkü bunu yapmış, bu organizasyonları oynamış, bu maçları kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Onun için vazgeçmeden devam etmemiz lazım."