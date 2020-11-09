Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Abdullah Avcı yarın Trabzon'da, çarşamba günü ise takımın başında idmana çıkacak
09.11.2020 - 11:28 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Abdullah Avcı yarın Trabzon'da, çarşamba günü ise takımın başında idmana çıkacak

Trabzonspor ile 3 yılık anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, yarın Trabzon'a gidecek. Bordo mavili takımın başındaki ilk antrenmanını ise çarşamba günü yapacak.

Abdullah Avcı yarın Trabzon'da, çarşamba günü ise takımın başında idmana çıkacak
ABONE OL

TRABZON KARARINDA ORHAN AK ETKİSİ 

Teknik direktör arayışlarında olan Fraport-TAV Antalyaspor Kulübü ile de görüşen Avcı'nın, Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağlamasında yardımcı hocası Orhan Ak'ın etkisi oldu. Ak'ın Abdullah Avcı'ya, 'Trabzon ve Trabzonspor'da başarılı olabiliriz' sözleri de Avcı'nın kararını etkiledi.

DAHA AZ MAAŞA TRABZONSPOR'A

Öte yandan Antalyaspor'dan daha yüksek bir maaş teklifi alan Abdullah Avcı, Trabzonspor'a hemen hemen yarı ücrete imza atmış olacak. Ayrıca devre arasında yürütülecek transfer çalışmaları ve planları için de Trabzonspor Yönetimi ile görüşen Avcı, ekibine transfer için de belirli hazırlıklar yapmasını söyledi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Vedat Muriqi için İtalya'da işler yolunda gitmiyor! Juventus maçının ardından...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Aykut Kocaman bombası! İşte yeni adresi...

Abdullah Avcı yarın Trabzonda, çarşamba günü ise takımın başında idmana çıkacak

Abdullah Avcı Erzurumspor Maçı Sonrası Basın Toplantısı

    Oğuz Altay: "Fatih Terim sadece teknik direktör değil aynı zamanda futbolcu psikiyatristi gibi..."
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Juventus'tan flaş Ronaldo kararı! Ayrılık...
      Juventus'tan flaş Ronaldo kararı! Ayrılık...
    2. Sivasspor’da 4 futbolcuya milli davet
      Sivasspor’da 4 futbolcuya milli davet
    3. THY'nin rakibi OK Kastela
      THY'nin rakibi OK Kastela
    4. Misli.com 3. Lig'de haftanın programı
      Misli.com 3. Lig'de haftanın programı
    5. Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
      Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başakşehir sonradan açıldı

    Başakşehir sonradan açıldı

    Antalyaspor'da 3 futbolcuya milli davet

    Antalyaspor'da 3 futbolcuya milli davet

    Yeni Malatyaspor sahasında ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı

    Yeni Malatyaspor sahasında ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı

    Galatasaray kendini buldu

    Galatasaray kendini buldu

    Sıradaki Haber