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TFF SÃ¼per Kupa'yÄ± Medipol BaÅŸakÅŸehir'i 2-1 yenerek kazanan Trabzonspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ±, kupayÄ± taraftarlarÄ±na ve sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle uzun bir sÃ¼re takÄ±mdan uzak kalacak AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r'e armaÄŸan ettiklerini sÃ¶yledi.

AvcÄ±, AtatÃ¼rk Olimpiyat StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "MaÃ§Ä±n ilk 10-15 dakikalÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde oyuna giremedik. Sonraki bÃ¶lÃ¼mlerde kontrol elimizdeydi. Saha daÄŸÄ±lÄ±mÄ±z doÄŸru, topa biraz sahip olduÄŸumuzda daha iyi iÅŸler yapacaÄŸÄ±mÄ±z ortadaydÄ±. Ä°kinci yarÄ±da doÄŸru organizasyonlarÄ±mÄ±z devreye girdi ve oyunu kazandÄ±k. OyuncularÄ±mÄ± tebrik ediyorum. Bir oyun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z vardÄ±. Trabzonspor, 7 kere eski adÄ±yla CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KupasÄ±'nÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¼per Kupa'yÄ± daha Ã¶nce 1, bugÃ¼n de ikinci kez alarak 9. kupasÄ±nÄ± elde etti. BÃ¶yle bir kÃ¼ltÃ¼re sahip olduÄŸu iÃ§in Ã§ok arzuladÄ±, Ã§ok istedi. Bu istemenin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±k. Ã–zellikle bugÃ¼n tribÃ¼nde olan 100 Trabzonspor taraftarÄ±, ne kadar etkili olduÄŸunu bugÃ¼n bize hissettirdi." diye konuÅŸtu.

"KupayÄ± Trabzon ÅŸehrine, Trabzonspor taraftarÄ±na armaÄŸan ediyoruz." diyen AvcÄ±, "Bize verdikleri sevgi, inanÃ§larÄ± devam etsin. TÃ¼rk futbolunun en Ã¶nemli oyuncularÄ±ndan bir tanesi AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r'Ã¼ geÃ§en hafta kaybetmiÅŸtik. SakatlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± 3 ay bizimle olamayacak. BugÃ¼n galibiyeti hem taraftarÄ±mÄ±za hem Ã–mÃ¼r'e armaÄŸan ediyoruz. GÃ¼zel bir duygu ama hayat bir gÃ¼n sonra yenilenecek. 3 gÃ¼n sonra lige dÃ¶neceÄŸiz. Bunun keyfini Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

AvcÄ±, bugÃ¼n kasket takmasÄ±yla ilgili olarak, "BugÃ¼n kasketle geldim, kasket giymesini seviyorum ama kulÃ¼pte geÃ§en gÃ¼n dolaÅŸÄ±rken, Allah uzun Ã¶mÃ¼rler versin, Ahmet Suat Ã–zyazÄ±cÄ±'nÄ±n bir kupa tÃ¶reninde altÄ±nda eÅŸofman Ã¼stÃ¼nde kasket giydiÄŸi fotoÄŸrafÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde Ã§ok hoÅŸuma gitmiÅŸti. O zaman bunu yapmÄ±ÅŸ, bugÃ¼n de onun anÄ±sÄ±na olsun diye taktÄ±m. Tekrar camiamÄ±za hayÄ±rlÄ± olsun." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Abdullah AvcÄ±, kulÃ¼p kariyerindeki ilk kupayÄ± kazanmasÄ± hakkÄ±nda, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â "GÃ¼zel bir duygu, ben bunlara Ã§ok takÄ±lÄ± deÄŸilim. 17 YaÅŸ AltÄ± TakÄ±mÄ± ile Avrupa ÅŸampiyonluÄŸu kazandÄ±ÄŸÄ±mda da bir kupa veriyorlardÄ±. DÃ¼nya dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ yaÅŸadÄ±m. TÃ¼rk futbolunda Ã§ok Ã¶nemli oyuncular kazdÄ±rdÄ±m. Ä°kinci Lig'de bugÃ¼nkÃ¼ takÄ±mÄ±mla bir ÅŸampiyonluk da yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±m. Bence oyuncuyu ve oyunu geliÅŸtirmek, kupa kazansan da kazanmasan da toplum Ã¼zerinde saygÄ± gÃ¶rmek benim iÃ§in Ã¶nemlidir. Ben her ikisini de yaÅŸÄ±yorum. SayÄ±n BaÅŸkan'a, Ä±srarlarÄ±ndan dolayÄ± ErtuÄŸrul DoÄŸan'a ve Mehmet YiÄŸitalp'e, bugÃ¼n beni Trabzonspor'a kazandÄ±rdÄ±klarÄ± ve bu heyecanÄ± bana yaÅŸattÄ±klarÄ± iÃ§in Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Mesleki anlamda da Ã§ok gÃ¼zel duygular ve tatminler yaÅŸÄ±yorum. Oyuncu grubuna da o aÃ§Ä±dan teÅŸekkÃ¼r ediyorum."

Abdullah AvcÄ±, "Bu yÄ±l Trabzonspor iÃ§in Ã§ifte kupalÄ± bir yÄ±l olabilir mi?" sorusuna ise "ParÃ§adan bÃ¼tÃ¼ne gidiyoruz, 12 haftalÄ±k bir sÃ¼reÃ§ oynadÄ±k. Transferin bitmesine Ã¼Ã§ gÃ¼n var. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Bir takÄ±m temaslarÄ±mÄ±z var daha net gÃ¶zÃ¼ken bir ÅŸey yok. Åžu ana kadar bir tek Berat'Ä± kadromuza kattÄ±k. O da Ã§ok uyum gÃ¶steriyor. ÃœÃ§ gÃ¼n sonra belli olacak ama biz her maÃ§a oyun geliÅŸtiren ve kazanma isteÄŸiyle Ã§Ä±kan bir takÄ±m olacaÄŸÄ±z. SÃ¼reÃ§ bizi nereye gÃ¶tÃ¼recek ona bakacaÄŸÄ±z. Ama Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sene itibarÄ±yla Trabzonspor hep zirvede olur. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sene transferler ve planlama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tek hedefi orasÄ± olacak." ÅŸeklinde cevap verdi.

Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼, yeni transferleri Berat Ã–zdemir'in performansÄ± hakkÄ±nda da, "Ã–zel bir oyuncu, daha eksikleri var, Ã§alÄ±ÅŸacak. Ä°lk geldiÄŸi gÃ¼nden bu yana bazÄ± oyuncular vardÄ±r. Bunu Roma'ya giden Cengiz'de de yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±m. AldÄ±ÄŸÄ±mda ilk gÃ¼nden itibaren antrenman dahil kendini gÃ¶steren ve kabul ettiren bir oyuncuydu. Berat Ã–zdemir de Ã¶zel bir oyuncu. Onunla ilgili planÄ±mÄ±z ÅŸu; hem Trabzonspor'a faydalÄ± olacak, hem milli takÄ±m Ã¶nÃ¼nde. Milli takÄ±mla Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na gitme hedefi var. Orada olacak inÅŸallah. Ondan sonra da uluslararasÄ± seviyede olmasÄ±nÄ± planlÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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