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01.11.2020 - 15:12 | | Namık Kemal KILINÇ - SERİK / DHA

Abdullah Avcı'dan son dakika Antalyaspor açıklaması

Teknik direktör Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor'un yeni hocası oluyor.

Abdullah Avcı'dan son dakika Antalyaspor açıklaması
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Teknik direktör Tamer Tuna'nın Antalyaspor'dan ayrılması sonrası Başkan Ali Şafak Öztürk'ün takımın başında görmek istediği Abdullah Avcı'yı ikna ettiği öğrenildi. Önce İstanbul'da görüşen Başkan Öztürk ile Avcı'nın bugün Antalya'ya geldikleri ve otelde son detaylar üzerine görüştükleri belirtildi. Avcı, kırmızı-beyazlı takımla 4 yıllık projeye imza atacak.

Abdullah Avcı bu gelişmeler üzerine Serik'teki hayranı Ceylin Koca'ya müjdeyi vererek, "Antalya'ya, senin yakına geliyorum" dedi. Her kamp dönemimde küçük hayranı Ceylin Koca ile mutlaka buluşan, Ceylin'i okulunda ziyaret eden ve ailece bir bağ kurulan Koca ailesi ile telefonda görüşen Abdullah Avcı, küçük hayranının, "Antalya'ya geliyor musun hocam" sorusuna, "Evet" diyerek hem Ceylin'in heyecanına ortak oldu, hem de küçük hayranını mutlu etti.

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Abdullah Avcıdan son dakika Antalyaspor açıklaması

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