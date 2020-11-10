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10.11.2020 - 19:45 | | Gökmen Şahin TRABZON (İHA) -

Abdullah Avcı'ya Trabzon'da çoşkulu karşılama

Trabzonspor ile 2,5 yılık anlaşma sağlayan Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı, bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı. Bugün Trabzon'a gelen deneyimli teknik adam, yarın bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak.

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Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak ile saat 18.30 sıralarında Trabzon Havaalanına gelen Abdullah Avcı'yı coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Çiçek ve tezahüratlarla karşılanan Avcı'ya taraftarlar sevgi gösterisinde bulunurken, kulübe ait minibüsle tesislere gitti.

Teknik ekibinde yer alan yardımcılarını antrenman programını şekillendirmeleri ve antrenman sahalarında incelemelerde bulunmaları için dün kente gönderen Avcı, oyuncularıyla yapacağı toplantı sonrası bordo-mavili takımın başındaki ilk antrenmanına ise yarın çıkacağı belirtildi.

Abdullah Avcıya Trabzonda çoşkulu karşılama

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