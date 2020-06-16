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HaberlerGalatasaray Haberleri Abdurrahim Albayrak: Biz hedefimizden sapmadık kaldığımız yerden devam edeceğiz
16.06.2020 - 15:09 |

Abdurrahim Albayrak: Biz hedefimizden sapmadık kaldığımız yerden devam edeceğiz

Galatasaray Kulübü 2nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Türkiyede ve dünyadaki tüm sporcuları Allah kazadan beladan korusun. Tribünde otururken, Muslera ve Andoneyi gören bir yönetici olarak, ne kadar üzgün olduğumu, ne acılar çektiğimi bir yüce Allah bilir, kimseye Allah yaşatmasın" dedi.

Abdurrahim Albayrak: Biz hedefimizden sapmadık kaldığımız yerden devam edeceğiz
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Galatasaray Kulübü 2nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve bugün ameliyat edilen Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Musleranın moralinin son derece yerinde olduğunu belirten Abdurrahim Albayrak, "Hakikaten büyük şansımız, Yener İnce gibi bir doktora sahip olmamız. İçimizden birisi. Muslera da hayli memnun ameliyattan. Kardeşimizin Allahın izniyle kısa sürede sahalara dönmesini sağlayacağız. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ALİ KOÇA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koça da teşekkür eden Albayrak, "Ali Koç ziyaret etmiş, çok çok teşekkür ediyorum. Ben de Kruseyi ziyaret etmek için gittim ancak taburcu olmuş. Ali Koçu telefonla arayacağım" dedi.

"ÜZERİMİZDE BİR ŞANSSIZLIK VAR"

Yaşanan sakatlıklar ve hastalıklardan da bahseden Albayrak, "Mustafa Cengiz Başkanım bu hastalığı sonrasında, sakatlıklar stoperlerden yoksun sahaya çıktık. Üzerimizden bir şanssızlık var. İnşallah Allahın izniyle sahamızda oynayacağız Gaziantep maçında iyi günlerin başlayacağını ümit ediyorum. Türkiyede ve dünyadaki tüm sporcuları Allah kazadan beladan korusun. Tribünde otururken, Muslera ve Andoneyi gören bir yönetici olarak, ne kadar üzgün olduğumu, ne acılar çektiğimi bir yüce Allah bilir, kimseye Allah yaşatmasın" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYLARINDAN BİRİYİZ"

Galatasarayın hiçbir zaman hedefinden sapmayacağını vurgulayan Abdürrahim Albayrak, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. 7 maçımız kaldı. Bunları kazanıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak: Biz hedefimizden sapmadık kaldığımız yerden devam edeceğiz

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