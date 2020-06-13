Abdurrahim Albayrak: Dün akşam çok üzüldük

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için özel uçakla Trabzon'a gitti. Saat 15.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen kafile önce uçakla Trabzon'a, ardından kara yoluyla Rize'ye geçerek burada kampa girecek.

Kafile ile birlikte Rize'ye giden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, hareket öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN TÜRKİYE FUTBOLU ÖZLEMİŞ"

Koronavirüs nedeniyle ara verilen lige yeniden döndüklerini kaydeden Albayrak, "Bütün Türkiye, bütün dünya futbolu özlemiş. 8 hafta var. İlk maçımızı Rize ile oynayacağız. Rize'ye hareket ediyoruz. Bu 8 hafta içerisinde, hiç kimsenin burnu kanamadan, virüs kapmadan tamamlamayı Yüce Allah'ım nasip eylesin; bütün futbolcu kardeşlerimize, yöneticilerimize, teknik heyetimize, hocalarımıza da inşallah. Hayırlısıyla şu 8 haftayı tamamlayıp yolumuza devam edelim" diye konuştu.

MUSTAFA CENGİZ'İN SAĞLIK DURUMU

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili dün akşam çıkan haberlerle ilgili de konuşan Abdurrahim Albayrak, şunları söyledi:

"Biraz önce Mustafa Cengiz Başkanımızı arkadaşlarla birlikte evinde ziyaret ettik. Dün akşam gerçekten çok üzüldük. Çok da korktuk. Çok ani ve beklemediğimiz bir telefon. İnsanlar dikkat etsin arkadaşlar. İnsanların aileleri var, sağlık sorunu var. İnsanları sağlık sorunlarına saygı duymak lazım. Başkanımız son derece iyi. Evindeydik. Bugün benim doğum günüm. Bana sürpriz yaptılar. Pasta hazırlatmış. Beraber pastayı kestik. Buradan sevgili başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Başkanım seni çok seviyorum. Herkes sizi çok seviyor. En kısa zamanda deplasmanlara beraber gitmeyi Yüce Allah'ım nasip eyler bize."