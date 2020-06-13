Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Abdurrahim Albayrak: Dün akşam çok üzüldük
13.06.2020 - 16:40 | | Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) -

Abdurrahim Albayrak: Dün akşam çok üzüldük

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin dün akşam çıkan haberlere tepki gösterdi. Albayrak, "Dün akşam gerçekten çok üzüldük. Çok da korktuk. Çok ani ve beklemediğimiz bir telefon. İnsanlar dikkat etsin arkadaşlar. İnsanların aileleri var, sağlık sorunu var. İnsanları sağlık sorunlarına saygı duymak lazım. Başkanımız son derece iyi" dedi.

Abdurrahim Albayrak: Dün akşam çok üzüldük
ABONE OL

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için özel uçakla Trabzon'a gitti. Saat 15.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen kafile önce uçakla Trabzon'a, ardından kara yoluyla Rize'ye geçerek burada kampa girecek.

Kafile ile birlikte Rize'ye giden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, hareket öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN TÜRKİYE FUTBOLU ÖZLEMİŞ"
Koronavirüs nedeniyle ara verilen lige yeniden döndüklerini kaydeden Albayrak, "Bütün Türkiye, bütün dünya futbolu özlemiş. 8 hafta var. İlk maçımızı Rize ile oynayacağız. Rize'ye hareket ediyoruz. Bu 8 hafta içerisinde, hiç kimsenin burnu kanamadan, virüs kapmadan tamamlamayı Yüce Allah'ım nasip eylesin; bütün futbolcu kardeşlerimize, yöneticilerimize, teknik heyetimize, hocalarımıza da inşallah. Hayırlısıyla şu 8 haftayı tamamlayıp yolumuza devam edelim" diye konuştu.

MUSTAFA CENGİZ'İN SAĞLIK DURUMU
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili dün akşam çıkan haberlerle ilgili de konuşan Abdurrahim Albayrak, şunları söyledi:
"Biraz önce Mustafa Cengiz Başkanımızı arkadaşlarla birlikte evinde ziyaret ettik. Dün akşam gerçekten çok üzüldük. Çok da korktuk. Çok ani ve beklemediğimiz bir telefon. İnsanlar dikkat etsin arkadaşlar. İnsanların aileleri var, sağlık sorunu var. İnsanları sağlık sorunlarına saygı duymak lazım. Başkanımız son derece iyi. Evindeydik. Bugün benim doğum günüm. Bana sürpriz yaptılar. Pasta hazırlatmış. Beraber pastayı kestik. Buradan sevgili başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Başkanım seni çok seviyorum. Herkes sizi çok seviyor. En kısa zamanda deplasmanlara beraber gitmeyi Yüce Allah'ım nasip eyler bize."

Abdurrahim Albayrak: Dün akşam çok üzüldük

Davinson Sánchez'in Ajax'taki en iyi anları
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala maskeli yeni tarzını paylaştı
    Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala maskeli yeni tarzını paylaştı
  2. Son dakika! Sergen Yalçın ezber bozdu! Caner Erkin bu akşam...
    Son dakika! Sergen Yalçın ezber bozdu! Caner Erkin bu akşam...
  3. Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler
    Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler
  4. Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu...
    Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu...
  5. Galatasaray yöneticilerinden başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret
    Galatasaray yöneticilerinden başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Fransız ekibi Limoges, FIBA Şampiyonlar Ligi'ni seçti

Fransız ekibi Limoges, FIBA Şampiyonlar Ligi'ni seçti

Son dakika - Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Son dakika - Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Shane Larkin'den NBA açıklaması! Geri dönüş...

Shane Larkin'den NBA açıklaması! Geri dönüş...

Sıradaki Haber