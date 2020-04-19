 Abdurrahim Albayrak: Eşimle hastanede ağladık

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu oldu. Albayrak corona virüs sürecinde yaşadıklarını anlattı.

İşte Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

14 gün hastanede kaldım. 18 Mart'ta hastaneye yatırıldım. Tesadüf eseri tespit edildi. Biraz hastaydım. Hastaneye gittim serum verdiler. Gribal şikayetle gittim. Sabahlara kadar öksürüyordum. Ateşim vardı. İlaçla bastırmaya çalışıyordum. Türkiye'de 10 Mart'ta hastalık çıktı ben de 18'inde hastaneye yattım. Şirkete gittiğimde çok bitkin oluyordum. Ateşim 37-38 civarı oluyordu. Bitkin bir vaziyetteydim. Çok acı çekiyordum. Bu tip hastalıkları eskiden de ayakta atlatıyordum. Şirket doktoru hemşiresi gelip serum takıyordu. O günleri böyle geçiriyordum.

Bir akşam eve gittiğimde eşim şikayetlerini anlattı. Sırtının çok ağrıdığını söyledi ve 'Beni hastaneye götür' dedi. 'Benim hiç halim yok hastayım şoför götürsün' dedim. 'Sen de gel bakıl' dedi. Yeşilköy'de hastaneye gittik. Tomografi çekildik. Ciğerlerimizin çok kötü olduğunu söylediler. O anı tarif edemem. 'Biz sizi bırakamayız' dediler. Eşim ağlamaya başladı. Onu ikna etmeye çalıştık. Nezih Barut devreye girdi. 'Ne olur çıkmayın' deyip yalvardılar. Ama nasıl ağlıyoruz. Odaya girdik, sanki kuş kafesine girdik. O an her şey aklınızdan geçiyor. Çok kötü şeyler düşündüm.

'Yapmayın Allah aşkına, başka insanları da yakmayın'

Kimsenin moralini bozmak istemiyorum ama film şeritleri geçiyor aklınızdan. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Bu başka bir şey. O gün bana corona virüs taşıdığımız söylediler. Bu bire bir coronadır. O an bütün sinirleriniz boşalıyor, bir ruh gibi oluyorsunuz. Eşimle aynı odada kaldık. Hastanedeyken Bakırköy'de sahile bakıyorum. Oluk oluk insanlar dolaşıyor. 'Yapmayın Allah aşkına, başka insanları da yakmayın' diyordum hastanede. İnsanlar hala farkında değil. Biz güçlü insanlarız. Biz pes etmeden Allah'ın izniyle yeneceğiz. Devletimize güvenelim. Doktorlarımızın söylediklerini dinleyelim.

'Sağlık çalışanları kahramanlarımız'

Asla moralimizi bozmamalıyız. 14 gün hastanede tamamen kaldıktan sonra bir 14 gün de evde tamamlamamız gerektiğini söylediler. Bütün doktorlarıma teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanları kahramanlarımızdır bizim. Onlara ne kadar övsek az. Allah onlardan razı olsun. Onları doğuran annelerin ellerinden öpüyorum."

'Eğer birine bulaştırsaydım çok kötü olurdum'

Fatih Hoca ile sürekli konuşuyoruz. Hayat devam ediyor. Ligler başlayacak. Ben hastanedeyken onun da hastaneye yattığını biliyorum. Hastaneye yattığında çok üzüldüm. Acaba duygusu çok kötü. Acaba benden mi geçti? O vebal çok ağır. Acaba yaşadım içimde. Ben o dönem yabancı menajerlerle görüştüm. Şundan geçti diyemem çok büyük vebal. Çok şükür atlattık. Hastalığın zirvesindeyken Sivas'tan döndük. 8'inde Sivas'ta otelde kötüydüm. 9 Mart'ta eski Başbakan Mesut Yılmaz beni yemeğe davet etti. Rahatsızım dedim ama 'Gel sana bir şey olmaz balık seni iyileştirir' dedi. Gece 12'ye kadar yemek yedik sohbet ettik. Hastaneye yattıktan sonra çok dualar ettim. Fatih hocam zaten hastanede. İnşallah diğer görüştüklerime de bulaşmamıştır. Mesut Yılmaz'ın da zaten hastalığı var, bu virüs ona bulaşırsa çok kötü olurdu. Şimdi sağlığı iyi çok şükür. Eğer böyle birine bir şey olsa çok kötü olurdum. Kendimi affetmezdim.

'Biliyorsunuz ben insanlara sarılıp öpmeyi çok severim'

Şuradan aldım diyip insanları zan altında bırakmak istemem. Havalimanı alanında çok dolaştım ben. Bizim araçlarımız vardır pilotları hostesleri taşır. O bölgede çalışan arkadaşlarımızla çay içip yemek yemişliğim vardır. Biliyorsunuz ben insanlara sarılıp öpmeyi çok severim. Bundan sonra nasıl bunu frenleyeceğim bilmiyorum.

'Şu anda çok iyiyim'

Çok şükür yok. Çok iyiyim. Eşimin sırtı ağrıyor hala. Doktorlara sorduk ama psikolojik olabilir dediler. Kendisini toparlayamadı bir türlü. Sabahlara kadar uyuyamıyor. Daha iyi olacak inşallah.

Plazma müjdesi verdi

Vücuduma yetecek kadar kan kalsın. Gerisini insanlarımızın iyileşmesi için son damlasına kadar vermeye hazırım. Hastanede insanların neler yaşadığını çok iyi biliyorum. Yetkililere sesleniyorum. Bana yetecek kadar kan kalsın, gerisini alsınlar. Başka insanlar iyileşecekse feda olsun.