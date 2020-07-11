Son dakika | Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ı Çin'den gelen mikrop durdurdu!

Süper Lig'de 7 maçtır galibiyete hasret kalan Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak flaş açıklamalarda bulundu.

Son 6 ayda futbolculara ödeme yaptıklarını ifade eden Albayrak, " Son 6 ayda futbolculara en az 3-4 defa para dağıttık. İçimiz rahat. Bu kulübün başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Çin'den gelen mikrop olmasaydı, Galatasaray şampiyon olacaktı. Hem dünyayı, hem de Galatasaray'ı yaktı" şeklinde konuştu.