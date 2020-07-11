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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ı Çin'den gelen mikrop durdurdu!
11.07.2020 - 16:05 |

Son dakika | Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ı Çin'den gelen mikrop durdurdu!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Aspor'a yaptığı açıklamada, "Çin'den gelen mikrop olmasaydı, Galatasaray şampiyon olacaktı" dedi.

Son dakika | Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ı Çin'den gelen mikrop durdurdu!
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Süper Lig'de 7 maçtır galibiyete hasret kalan Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika | Abdurrahim Albayrak: Galatasarayı Çinden gelen mikrop durdurdu

Son 6 ayda futbolculara ödeme yaptıklarını ifade eden Albayrak, " Son 6 ayda futbolculara en az 3-4 defa para dağıttık. İçimiz rahat. Bu kulübün başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Çin'den gelen mikrop olmasaydı, Galatasaray şampiyon olacaktı. Hem dünyayı, hem de Galatasaray'ı yaktı"  şeklinde konuştu.

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