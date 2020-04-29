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HaberlerGalatasaray Haberleri Abdurrahim Albayrak: "Hasan Şaş ve Ümit Davala bizimle"
29.04.2020 - 21:59 | | DHA

Abdurrahim Albayrak: "Hasan Şaş ve Ümit Davala bizimle"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş'la yollarına devam ettiklerini söyledi.

Abdurrahim Albayrak: "Hasan Şaş ve Ümit Davala bizimle"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş'la yollarına devam ettiklerini söyledi.

Teknik direktör Fatih Terim'in iki yardımcısıyla yollarını ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili Albayrak'tan açıklama geldi. DHA'ya konuşan Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Bizim ve Galatasaray'ın da evlatlarıdır. Bugün medyada konu olan 'Davala ve Şaş teknik ekipte olmayacak' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Taraftarımızın bu gibi haberlere itibar etmemesini rica ederim" ifadelerini kullandı.

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