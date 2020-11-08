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HaberlerGalatasaray Haberleri Abdurrahim Albayrak: "Kulüpte herkesin morali çok bozuktu..."
08.11.2020 - 21:21 |

Abdurrahim Albayrak: "Kulüpte herkesin morali çok bozuktu..."

Süper Lig'de Galatasaray, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken mücadele sonunda Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.

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Deplasmanda 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında açıklama yapan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Erzurum maçı öncesi yönetim kuruluna gittiğim zaman, kulüpte herkesin morali çok bozuktu. Bir gün öncede Florya'da idmanda Fatih hocamla sohbet ettiğimizde, hocama da aynı ifadeleri kullanmıştım. Lig Erzurum'da başlıyor ve biz sezonu Erzurum'da açıyoruz. Aynı konuşmayı yönetim kurulunda da konuştuğumda herkes çok mutlu oldu. Hepsi söylediklerime inandılar. Biz sezonu Erzurum'da açtık. Erzurum'dan sonra 3'te 3 yaptık. Allahım'a şükürler olsun çok daha güzel günler yakında gelecek. Emin adımlarla ilerliyoruz, puanımızı 16'ya çıkarttık. Liderle aramızda 1 puan fark var" diye konuştu.

Arda'nın gol atmasını da değerlendiren Albayrak, "Arda Turan'a güvencimiz, inancımız sonsuz. En sonra Florya'daki idmanda da çok azimli ve hırslıydı. Arda, Galatasaray'da çok daha iyi işler yapacak. Uzun yıllar inşallah hem futbolcu olarak, ileride de inşallah teknik ekipte olarak Galatasaray'da hizmet vermeye devam eder. Galatasaray'ın evladıdır. Galatasaraylıdır. Bugün de neler yaptığını gördük. Fatih hocama, teknik heyete ve bütün futbolcu kardeşlerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Abdurrahim Albayrak: Kulüpte herkesin morali çok bozuktu...

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