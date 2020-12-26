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HaberlerGalatasaray Haberleri Abdürrahim Albayrak: "Maçlardan sonra kaçtı diyorlar, ben kaçmıyorum"
26.12.2020 - 21:18 |

Abdürrahim Albayrak: "Maçlardan sonra kaçtı diyorlar, ben kaçmıyorum"

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.

Abdürrahim Albayrak: "Maçlardan sonra kaçtı diyorlar, ben kaçmıyorum"
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Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.

 "Benle ilgili maçlardan sonra kaçtı diyorlar. Ömrümü Galatasaray'a verdim, hayatımı Galatasaray'a verdim, Galatasaray yenildiği zaman neler çektiğimi Allah bilir. Ben kaçmıyorum"

"Herkes elini vicdanına koysun. Yönetim olarak iyi işler yaptığımıza eminim. Ama bütün dünyada futbolun ekonomik olarak kötü bir hal aldığı bir dönemde bu kulüpleri yönetmenin ne kadar zor olduğunu bir Allah bir de bu işin içindekiler bilir"

"Beni eleştirebilirler, buna katılırım ama hakaret olmasın. Eleştirenleri de seviyorum. Niye eleştirdin demiyorum ama biz de insanız. Annem hasta, annemi bırakıp deplasmana geliyorum. Bir maç bir deplasman kaçırmadık"

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