Abdurrahim Albayrak'tan Muslera paylaşımı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Albayrak paylaşımına, "Bütün kalbim ve dualarım manevi oğlum Muslera ile beraber." notunu düştü.

Fernando Muslera'nın yarın kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilmesi bekleniyor.

Muslera'dan paylaşım

Muslera, Albayrak ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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