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23.07.2020 - 18:13 |

Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması!

Galatasaray'da Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıyla ilgili olarak İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Geride kalan sezon ve mevcut kadro ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Kimleri transfer edebileceğimizi masaya yatırdık" dedi.

Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması!
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Galatasaray kulübü önceki gün saat 15:00'da Türk Telekom Stadı'nda Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal ve Fatih Terim'in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda geride kalan sezonun değerlendirmesi ve yeni sezon hazırlıkları masaya yatırıldı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen toplantının detayları hakkında konuştu. Abdurrahim Albayrak, Ntv'ye yaptığı açıklamada "İki buçuk üç saatlik kapsamlı bir toplantı yaptık. Geride kalan sezon ve mevcut kadro ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Kimleri transfer edebileceğimizi masaya yatırdık. Toplantı çok ılımlı, çok güzel bir havada geçti. Transfer ve kadro planlaması doğrultusunda toplantılar sıklıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayraktan transfer açıklaması

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