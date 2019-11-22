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22.11.2019 - 15:38 |

Abdurrahim Dursun, Ankaragücü maçında yok

Trabzonspor'da sakatlanan Abdurrahim Dursun, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Abdurrahim Dursun, Ankaragücü maçında yok
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Trabzonspor'da sakatlanan Abdurrahim Dursun'un, MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Ayaz, kulübün internet sitesinden, Abdurrahim Dursun'un sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Ayaz, şu ifadeleri kullandı: "Dünkü antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Abdurrahim Dursun'a yapılan USG tetkikleri ve çekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. Futbolcumuz, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 12. haftasında oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartılmıştır."

 

 

 

 

 

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