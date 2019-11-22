Abdurrahim Dursun, Ankaragücü maçında yok

Trabzonspor'da sakatlanan Abdurrahim Dursun'un, MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Ayaz, kulübün internet sitesinden, Abdurrahim Dursun'un sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Ayaz, şu ifadeleri kullandı: "Dünkü antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Abdurrahim Dursun'a yapılan USG tetkikleri ve çekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. Futbolcumuz, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 12. haftasında oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartılmıştır."