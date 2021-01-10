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HaberlerBeşiktaş Haberleri Aboubakar: "Bundan sonra annesiz yaşayacağım"
10.01.2021 - 21:10 |

Aboubakar: "Bundan sonra annesiz yaşayacağım"

Süper Lig'de Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Aboubakar açıklamalarda bulundu.

Aboubakar: "Bundan sonra annesiz yaşayacağım"
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Süper Lig'de Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Aboubakar açıklamalarda bulundu.

"Garip duygular içindeyim. Gol anı ve golden sonraki duygularım çok özel ve garipti. Hayat böyle, kabul etmek lazım, bundan sonra annesiz yaşayacağım. En iyi yapabileceğim şey arkadaşlarıma yardım edip şampiyon olup bunu anneme adamak."

"Başkanımıza, hocamıza, teknik ekibe, taraftara, arkadaşlarıma, tüm mesaj yollayanlara çok teşekkür ediyorum, Beşiktaş benim ikinci ailem. Bunu hissediyorum, Beşiktaş benim için çok özel."

Aboubakar: Bundan sonra annesiz yaşayacağım

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