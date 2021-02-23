Son dakika - Aboubakar: 'Golümü oğluma hediye edeceğim’

Vincent Aboubakar geçtiğimiz perşembe günü dünyaya gelen oğlunu görmek için gittiği Portekiz’de, O Jogo gazetesine bir röportaj verdi. Kamerunlu golcü, “Türkiye’ye çok mutlu döneceğim. Sezon devam ettiği için ailemin yanında daha fazla olamamak beni üzecek. Bu nedenle atacağım ilk golü oğlum Christian Aksel’e hediye edeceğim” dedi.

Kartal’da şampiyonluk yaşamak istediğini de aktaran Aboubakar, “Beşiktaş’a dönerek doğru bir karar verdim. Porto’da yapabileceğim bir şey kalmamıştı. Ligin en iyi futbol oynayan takımı biziz. Beşiktaş’ta yeni bir şampiyonluk yaşamak istiyorum. Tabii gol kralı da olabilirsem bu ekstra mutluluk demek” diye konuştu.