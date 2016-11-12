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12.11.2016 - 16:38 |

'Acaba Cüneyt Çakır ne hissetmiştir?'

İngiltere-İskoçya maçında düdük çalan Cüneyt Çakır'la ilgili Ada basınından sürpriz bir yorum geldi...

'Acaba Cüneyt Çakır ne hissetmiştir?'
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

İngiltere-İskoçya maçında düdük çalan Cüneyt Çakır'ın durumuna Ada'dan ilginç bir yorum geldi. Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlanırken, İngiltere'nin 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerini andığı güne derk gelmesi nedeniyle de maç öncesi etkinlikler gerçekleşti.

FIFA'nın getirdiği yasağa rağmen günü sembolize eden gelincik çiçekleri takılırken, karşılaşma öncesinde de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 1. Dünya Savaşı'nın cephelerinden bir tanesinin Çanakkale olmasına çeken İngilizler, sahada bir Türk hakem bulunması nedeniyle bu duruma da dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere Osmanlı o dönem Almanya ile ittifak yaparken, İngiltere bu ikilinin karşı cephesindeydi.

Telegraph gazetesinde "FIFA siyasi sembol olduğu gerekçesiyle gelincikleri yasaklamasına rağmen bunu umursamayarak gelincikler takıldı. Gelibolu'yu istila eden güçlere karşı savaşırken hayatını kaybeden 250 bin insanın ülkesini temsil eden Cüneyt Çakır, her yılki bu anmayı düdüğüyle başlatırken acaba neler hissetmiştir?" denildi.

Acaba Cüneyt Çakır ne hissetmiştir

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