Achraf Hakimi, Real Madrid ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p karar verecek

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13.04.2020 - 22:15 | | AA

Achraf Hakimi, Real Madrid ile görüÅŸüp karar verecek!

Borussia Dortmundâ€™da kiralÄ±k olarak forma giyen Achraf Hakimi, kulÃ¼bÃ¼ Real Madrid ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra geleceÄŸi hakkÄ±nda karar vereceÄŸini sÃ¶yledi.Â

Achraf Hakimi, Real Madrid ile görüÅŸüp karar verecek!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takÄ±mlarÄ±ndan Borussia Dortmundâ€™da kiralÄ±k olarak forma giyen Achraf Hakimi, kulÃ¼bÃ¼ Real Madrid ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra geleceÄŸi hakkÄ±nda karar vereceÄŸini sÃ¶yledi.Â 

Hakimi, Ä°spanyol radyosu Cadena Ser'e yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AvrupalÄ± kulÃ¼plerin kendisiyle ilgilenmesinden memnuniyet duyduÄŸunu belirtti.Â 

Borussia Dortmundâ€™la olan sÃ¶zleÅŸmesinin haziran ayÄ±nda biteceÄŸini hatÄ±rlatan 21 yaÅŸÄ±ndaki FaslÄ± oyuncu, "Teorik olarak Real Madrid'e dÃ¶nmek zorundayÄ±m. Haziranda bir karar vermem gerekiyor ve bu benim kariyerim iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m olacak." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Ä°spanyol ekibiyle henÃ¼z iletiÅŸime geÃ§mediÄŸini kaydeden Hakimi, "YakÄ±n zamanda bazÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacaÄŸÄ±z ve benim iÃ§in en iyisinin ne olduÄŸuna karar vereceÄŸiz." yorumunu yaptÄ±.Â 

Real Madrid'in 2018 yÄ±lÄ±nda Borussia Dortmundâ€™a kiraladÄ±ÄŸÄ± Hakimi ile 2022 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¶zleÅŸmesi bulunuyor.

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